Insider berichtet: Pete Davidson geht es nun "viel besser"

Pete Davidson (31) scheint nach schwierigen Zeiten einen bemerkenswerten Fortschritt in seinem Leben gemacht zu haben. Der Comedian, der in der Vergangenheit mit Suchterkrankungen und psychischen Problemen zu kämpfen hatte, ist laut eines Insiders "auf einem guten Weg". Pete zeigte sich zuletzt wieder vermehrt in der Öffentlichkeit, etwa bei einem Gastauftritt in einer Folge von "Saturday Night Live" am 2. November oder bei einer Veranstaltung im Dezember in New York. "Er kümmert sich um sich selbst, ernährt sich richtig, hört auf seine Ärzte und meidet Alkohol und Marihuana", erklärte eine Quelle laut OK!.

Gerüchte um eine mögliche Rückkehr in die Reha, die im November auftauchten, wurden von seiner Umgebung entschieden zurückgewiesen. Reality-TV-Star Maria Georgas, mit der Pete angeblich zusammen gewesen sein soll, stellte auf Instagram klar: "Falsches Gerücht! Ich bin mit seiner Schwester befreundet. Er ist nicht in der Reha und seit Monaten nüchtern." Auch der Schauspieler selbst bewies, dass er mitten im Leben steht. Am 18. November wurde er zusammen mit seiner Mutter strahlend und gesund bei einem Brooklyn-Nets-Spiel gesehen.

Hinter dem Humor des "Saturday Night Live"-Stars verbirgt sich eine bewegte Geschichte. Pete, der für seine Beziehungen zu Stars wie Kim Kardashian (44) und Ariana Grande (31) bekannt ist, sprach in einem Interview mit W Magazine darüber, dass er sich jetzt stärker auf seine Projekte konzentrieren möchte. "Ich will nicht als dieser Typ gelten, der nur durch Beziehungen auffällt. Das bin ich einfach nicht." Der Comedian, der seit seiner Jugend mit psychischen Problemen kämpft und öffentlich über seine Borderline-Störung spricht, zeigt mit seinen jüngsten Erfolgen, dass er nicht nur ein Überlebenskünstler, sondern auch ein wahrer Kämpfer ist und seinen Fokus nun anders setzt.

Getty Images Pete Davidson am 16. Dezember in New York.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im Mai 2022

