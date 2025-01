Katharina Eisenblut hat seltener Sex wegen Schwangerschaft

Katharina Eisenblut (30) erwartet aktuell ihr zweites Kind. Für die einstige DSDS-Kandidatin und ihren Freund Dominic Höppner ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellt sich das Paar den neugierigen Fragen der Community – und lässt auch die unangenehmen nicht aus. Ein Fan will von den beiden wissen, ob sie trotz der Schwangerschaft noch intim miteinander werden. "Selten", antwortet Katharina darauf kurz und schmerzlos. Dominic schließt sich an und verrät: "Seitdem wir ins dritte Trimester gerutscht sind, kann man es an einer Hand abzählen."

Die 30-Jährige sei bald schon im achten Monat ihrer Schwangerschaft. "Jetzt wird's anstrengend – man merkt es. Ich bin jetzt in so einer Phase, wo ich sage: Ich bin froh, wenn ich mich einfach nur irgendwie hinlegen kann und eine gute Position habe", erklärt Katharina und ergänzt: "Die Sexualität rückt dabei ein bisschen in den Hintergrund. Das ist aber auch in Ordnung." Mehr Details wollen sie und ihr Partner zu dem Thema nicht preisgeben und beenden daraufhin die Fragerunde.

Seit April 2024 sind Katharina und Dominic offiziell ein Paar. Zuvor war die Influencerin mit Niko Kronenbitter verheiratet, mit dem sie ihren Sohn Emilio teilt. In ihrer neuen Beziehung ging es Schlag auf Schlag: Im September verkündete Katharina, erneut schwanger zu sein. Wie sehr sie und Dominic im Babyglück schwelgen, machte sie auf Social Media deutlich: "Die Freude ist unendlich groß, vor allem, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwanger werde, so gering war. Ich habe Endometriose und hatte bereits eine Konisation – also eine Operation am Gebärmutterhals."

Anzeige Anzeige

Instagram / keepitlikedomi Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Dominic Höppner und Sohn Emilio

Anzeige Anzeige

Anzeige