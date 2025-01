Zendaya und Demi Moore teilen Leidenschaft für das Töpfern

Zendaya Coleman (28) und Demi Moore (62) sorgten kürzlich bei einem Round-Table-Gespräch für das Magazin Hollywood Reporter für interessante Einblicke. Im Rahmen einer Diskussion über Frauen in der Filmindustrie kamen die Schauspielerinnen auf ihre Hobbys zu sprechen und entdeckten dabei eine Gemeinsamkeit: das Töpfern. Zendaya gestand, dass sie erst kürzlich begonnen habe, mehr darüber nachzudenken, was ihr außerhalb der Arbeit Freude bereiten könnte. So sei sie auf das Töpfern als neues handwerkliches Hobby gestoßen, was bei ihren Gesprächspartnerinnen, vor allem Demi, für Begeisterung sorgte.

Demi, deren ikonische Töpferszene aus dem Jahr 1990 bis heute unvergessen bleibt, scherzte daraufhin, dass sie Zendaya gerne bei der Einrichtung eines eigenen Töpferstudios helfen würde. Sie räumte jedoch ein, dass sie ihr Töpfertalent in ihrer Rolle als Molly Jensen im Film "Ghost – Nachricht von Sam" nur vorgetäuscht hatte: "Meine Töpfereien erinnerten an die Handwerkskunst von Kindergartenkindern." Zendaya scheint in handwerklichen Hobbys hingegen eine besondere Art der Entspannung und Erfüllung zu finden, weshalb sie auch mit dem Backen angefangen habe: "Ich mache inzwischen echt gutes Teegebäck. Ich möchte herausfinden, was mein Leben ausmacht – außerhalb der Selbstdarstellung."

Neben dem Töpfern sprachen die hochkarätigen Gesprächsteilnehmerinnen, zu denen unter anderem Tilda Swinton (64) und Angelina Jolie (49) gehörten, auch über ihre Erfahrungen in der Filmbranche. Im Laufe des Gesprächs lockerte sich die Atmosphäre unter den weltberühmten Frauen mehr und mehr. So offenbarte Tilda schließlich, dass sie sich einst bei einer Veranstaltung nicht getraut habe, Angelina anzusprechen – eine Überraschung, da die "Maleficent"-Darstellerin ihrerseits zugab, wie unsicher sie sich in solchen Momenten fühle. So stimmten zum Ende der Gesprächsrunde alle zu, als Angelina betonte: "Es ist schön, endlich eine solche weibliche Gemeinschaft aufzubauen."

Getty Images Zendaya Coleman im Dezember 2024

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

