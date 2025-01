Yeliz Koc: Von der Bachelor-Ohrfeige zum Dschungelcampstar

Yeliz Koc (31) mischt die deutsche Reality-TV-Welt schon seit sieben Jahren mächtig auf. In den vergangenen Jahren hat sie in vielen Shows unter Beweis gestellt, dass sie vor die Kamera gehört. Alles begann 2018 mit ihrer Teilnahme an der achten Staffel von Der Bachelor. Mit ihrem Abgang aus der Show schrieb sie TV-Geschichte: Als er ihr keine Rose gab, kassierte Daniel Völz (39) eine Ohrfeige. Nicht besonders nett – dennoch der Start einer großen TV-Karriere. In wenigen Wochen geht es für die Beauty ins Dschungelcamp – für Yeliz ist das ein echtes Highlight. "Das Dschungelcamp war wirklich seit Jahren mein Traumformat", schwärmte die 31-Jährige kurz nach der Bekanntgabe ihrer Teilnahme in ihrer Instagram-Story. Aus diesem Anlass hat Promiflash für euch die Stationen in Yeliz' Karriere zusammengefasst. Alle Infos dazu gibt es im Video!

Anzeige Anzeige