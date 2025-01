Auf Sängerin Chers Führerschein steht nur ihr Künstlername

Cher (78), die mit Hits wie "Believe" und ihrer ikonischen Filmrolle in "Mondsüchtig" weltweit zur Legende wurde, enthüllte vor wenigen Tagen ein kurioses Detail über ihren Führerschein. In der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live" erzählte die Sängerin, dass auf ihrem offiziellen Dokument unter dem Namen lediglich "Cher" steht – kein Nachname. Dieser außergewöhnliche Eintrag ist nicht nur ein Gag, sondern das Ergebnis eines gerichtlichen Verfahrens, bei dem sie nachweisen musste, dass sie in der Öffentlichkeit allein unter diesem Namen bekannt ist. "Das ist nicht einfach", erklärte sie und brachte dabei Kimmel und das Publikum mit ihrem Charme zum Lachen.

Doch die Geschichte ihres Namens ist noch kurioser: In ihrer Autobiografie "Cher: The Memoir, Part One", die im November 2024 erschienen ist, erzählt sie von einer Verwechslung auf ihrer Geburtsurkunde. Sie war davon ausgegangen, bei ihrer Geburt Cherilyn genannt worden zu sein – bis sie erfuhr, dass der Name auf der Urkunde "Chery" lautete. Der Grund: Ihre Mutter Georgia Holt (✝96) war nach einer schwierigen Geburt so erschöpft, dass ein Missverständnis mit der Krankenschwester passierte. "Ich war ein Teenager und hatte starke Schmerzen. Lass mich in Ruhe", habe ihre Mutter später lachend gesagt, so Cher in ihrem Buch. Das Memoir, das auch Begegnungen mit Dolly Parton (78), John Lennon (✝40) und Geschichten über ihre Beziehungen zu Sonny Bono (✝62) und Gregg Allman (✝69) offenbart, ist schon jetzt ein Bestseller.

Cher hat schon immer polarisiert, begeistert und überrascht – auch mit ihrem Styling. Zuletzt sorgte sie im Herbst für Aufsehen, als sie ihre typischen schwarzen Haare gegen blonde Beachwaves tauschte. Bei einem späteren Auftritt kehrte sie allerdings zu ihrer charakteristischen langen, dunklen Mähne zurück. Neben ihrer Musik- und Schauspielkarriere liebt Cher es, ihre Fans mit solchen Veränderungen und Einblicken in ihre private Welt zu überraschen. Die zweite Hälfte ihrer Autobiografie, die 2025 erscheinen soll, wird sicher noch mehr solcher Details preisgeben – und die gespannte Fangemeinde begeistert zurücklassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

Anzeige Anzeige