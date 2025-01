Kanye West sorgt mit einem sexy Pic von Bianca für Aufsehen

Kanye West (47) zieht mit einem provokanten Social-Media-Post erneut Aufmerksamkeit auf sich. Der Rapper teilte auf Instagram ein äußerst freizügiges Foto seiner Frau Bianca Censori (30), das sie in einem winzigen Bikini zeigt. Die Aufnahme blieb jedoch nur kurz online, bevor Kanye sie wieder aus seiner Story löschte. In der Kommentarspalte anderer Beiträge des Musikers kritisierten einige Nutzer sein Verhalten daraufhin: "Kanye, poste keine obszönen Bilder deiner Frau!", lautete es oder: "Kanye, was zur Hölle war das für eine Story? Er hat seine Frau gepostet, herangezoomt auf einen Bikini ohne Stoff oder sonst was, man konnte alles sehen!"

Dass Kanye Fotos seiner Ehefrau teilt, auf denen sie nur leicht bekleidet ist, kommt in regelmäßigen Abständen vor. Auch zu ihrem Geburtstag veröffentlichte er ein Schwarz-Weiß-Video der Designerin, das sie nackt in einer mit Schaum gefüllten Badewanne zeigt. Laut einem Insider soll Kanye auch eine erneute Hochzeit mit Bianca planen, bei der beide ebenfalls auf Freizügigkeit setzen wollen. "Er ist sehr auf einen Schockmoment aus. Er ist von der Idee begeistert, dass beide in knappen Outfits zum Altar schreiten", behauptete der Informant gegenüber Radar Online.

Kanyes Beziehung mit Bianca sorgt seit ihrer Bekanntmachung immer wieder für Schlagzeilen. Die australische Architektin arbeitet in der Modebranche und wird häufig als stilvolle und geheimnisvolle Persönlichkeit an der Seite des weltbekannten Musikers beschrieben. Kanye wird hingegen oft kritisiert, und ihm wird unter anderem manipulatives Verhalten vorgeworfen, was seine Partnerin betrifft.

Instagram / kanyewest Collage: Bianca Censori, Model

Backgrid/Actionpress Collage: Kanye West und Bianca Censori in Tokio

