Kanye West teilt nackte Bianca in Badewanne an Geburtstag

Dass Kanye West (47) es mag, seine Gattin Bianca Censori (30) am liebsten mit möglichst wenig Textil am Körper zu sehen, ist wohl kein Geheimnis. Zum 30. Geburtstag der Australierin zeigt ihr Gatte sie im Netz aber gleich mal so, wie Gott sie schuf. Bei Instagram postet der Rapper ein Slow-Motion-Video, in dem Bianca nackt in der Badewanne sitzt und verführerisch in die Kamera schaut. Die Knie hat sie so angewinkelt, dass die privaten Zonen verborgen bleiben. Dazu schreibt Kanye schlicht: "Happy Birthday, Baby." Seine Fans finden den Clip zwar toll, mussten aber offenbar teilweise zweimal hinschauen. "Ich dachte zuerst, dass das Kim ist!", schreibt nicht nur ein User und bezieht sich dabei auf die Verwechslungsgefahr von Bianca mit Kanyes Ex Kim Kardashian (44).

Hüllenlos scheinen Bianca und Kanye sich besonders wohlzufühlen. So planten die beiden angeblich eine erneute Hochzeit an ihrem zweiten Jubiläum im vergangenen Dezember. Das sollte aber nicht nur einfach eine zweite Zeremonie werden. Vielmehr wollte der Musiker etwas, das den Gästen in Erinnerung bleibt. "Er ist sehr auf einen Schockmoment aus. Er ist von der Idee begeistert, dass beide in knappen Outfits zum Altar schreiten", verriet ein Insider gegenüber Radar Online. Für dieses Spektakel sollen die beiden sich eine luxuriöse Villa in Beverly Hills gebucht haben. Ob das Ehepaar diesen Plan umsetzte, ist bisher nicht bekannt.

Die Outfit-Wahl von Bianca und Kanye in der Öffentlichkeit sorgt immer wieder für Diskussionen. Vor allem Biancas Hang zu eher wenig Kleidung sorgte schon für Kritik. Unter anderem soll sie deshalb aus einem Restaurant geflogen sein. Auch könnten einige ihrer Oben-ohne-Looks auf US-amerikanischem Boden als "unsittliche Entblößung" gelten – darauf hätte neben einer Geldstrafe sogar Gefängnis stehen können. Bisher kam sie aber glimpflich davon. Für die freizügigen Outfits soll Bianca sich aber nicht selbst entschieden haben – angeblich soll vielmehr Kanye dahinterstecken. Auch das sorgte bereits für eine Kontroverse, weil es hieß, der US-Amerikaner unterdrücke sie und stelle sie zur Schau.

Instagram / ye Bianca Censori, Ehefrau von Kanye West

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

