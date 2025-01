Virales Video von Justin Timberlake spaltet Fan-Meinungen

Justin Timberlake (43) steht mal wieder im Fokus der Öffentlichkeit, diesmal wegen eines Videos, das auf der Plattform X gerade die Runde macht. Darin kommt der Sänger in seinem Wagen an einer roten Ampel zum Stehen, während neben ihm ein Auto voller junger Herren heranfährt. Die jungen Erwachsenen bekommen die Aufmerksamkeit des Musikers, der sein Fenster herunterlässt und fragt: "Wollt ihr irgendwas?" Die Männer fordern ihn zu einem Wettrennen auf der Straße heraus, doch Justin geht gar nicht weiter darauf ein. Er wiederholt nur immer wieder seine Frage und wirft ihnen zuletzt "Verschwindet von hier, ihr verdammten Kinder" an den Kopf, bevor er davonfährt. In den Kommentaren diskutieren seine Fans nun, was sie davon halten sollen: Viele finden die Reaktion des Sängers äußerst gemein und unhöflich.

Einige Fans können die Reaktion des Sängers jedoch auch nachvollziehen. Sie sind überzeugt, dass er provoziert und von den jungen Männern belästigt wurde. "Er hat nur sein Ding gemacht und wird dann von der Seite angequatscht. Da wäre ich auch angepisst", meint ein Fan unter dem Beitrag, während ein anderer zustimmt: "Nur weil er berühmt ist, heißt das nicht, dass man ihn ständig belästigen darf. Auch Stars haben ein Recht auf Privatsphäre!" Andere stellen sich jedoch gegen den Sänger. "Vielleicht ist so was ein bisschen nervig, aber es ist nun mal sein Job. Seine Mimik und Gestik wirkten echt gemein und unfreundlich auf mich" und "Er wäre ohne seine Fans nicht berühmt und reich. Er sollte etwas Dankbarkeit zeigen und sich besser benehmen", finden sie.

Erst im vergangenen Monat zog Justin ungewollte Aufmerksamkeit auf sich – und seine Genitalien. Bei einem Konzert in Nashville trug er für einen Akrobatikeinsatz einen Gurt, der seinen Intimbereich ziemlich auffällig hervorhob. Dass ihm selbst dieses Fauxpas ziemlich unangenehm war, zeigte sich schon, während er noch auf der Bühne stand. Mit seinem Pullover versuchte er, seinen Intimbereich zu verdecken – jedoch vergeblich. Sein Shirt war einfach zu kurz dafür. Das Video zu dem Vorfall ging viral – beim nächsten Konzert trug er daraufhin ein längeres Oberteil.

Getty Images Justin Timberlake, September 2024

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

