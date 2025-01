Schutz vor Fans: "Sex and the City"-Haus bekommt Stahltor

Sich einmal so fühlen wie Sarah Jessica Parker (59) in ihrer Rolle als Carrie Bradshaw – das wollen die meisten Sex and the City-Fans. Kein Wunder also, dass sie während eines Aufenthalts in New York, wo sowohl beide Serien als auch die Filme gedreht wurden, die beliebtesten Hotspots aufsuchen und bestaunen. So wurde unter anderem das Gebäude, in dem Serienfigur Carrie wohnt, zu einem "globalen Touriziel" – sehr zum Bedauern der Eigentümerin Barbara Lorber und der Bewohner, die sich tagtäglich von dem Trubel um ihr Wohnhaus gestört fühlen. Denn beim einfachen Bestaunen bleibe es nicht. Vielmehr gebe es regelmäßig Personen, die über die Absperrung "klettern, posieren, tanzen oder sich auf die Treppe legen, zur Spitze klettern, um in die Wohnzimmerfenster zu starren, versuchen, die Haupteingangstür zu öffnen, oder wenn sie spät in der Nacht betrunken sind, die Türklingeln läuten", wie Barbara laut Hollywood Reporter berichtet. Doch nicht mehr lange: Das Haus bekommt Schutz durch ein Stahltor, das Neugierige zukünftig fernhalten soll.

Bislang versuchte Barbara, die Touristen mithilfe einer Stahlkette und "Privatgrundstück – Betreten verboten"-Schildern fernzuhalten. Sie habe gedacht, dass das ausreichen würde, musste sich jedoch eingestehen, dass es hoffnungslos war. "Nach mehr als 20 Jahren, in denen ich hoffte, dass die Faszination für meine Treppe nachlassen und die Fans ein neues Objekt für ihre Hingabe finden würden, habe ich anerkannt, dass wir etwas Substanzielleres brauchen", erklärt die Gebäudebesitzerin in der Anhörung zur Genehmigung ihres Schutzantrags beim New Yorker Denkmalkomitee. Ihrem Antrag wurde zugestimmt. "Macht so viele Fotos, wie ihr wollt, stehend auf der Straße. Aber bitte klettert nicht in unseren Raum", appelliert sie an die Touristen.

Das Wohnhaus, das im New Yorker Viertel Greenwich Village auf der West Side von Manhattan liegt, diente nur als Außenansicht von Carries Wohnort. Tatsächlich lebte die Serienfigur der Handlung zufolge auf der Upper East Side. Barbara kaufte das Gebäude im Jahr 1978 – noch bevor die Serie gedreht wurde. Ein junger Location-Scout hatte sie in den 90er-Jahren gebeten, das Gebäude für Außenaufnahmen nutzen zu dürfen und sie willigte ein. "Sex and the City" feierte 1998 Premiere, hat mittlerweile Kultstatus erreicht und wurde mit zwei Filmen und der Fortsetzung And Just Like That weitergeführt.

Getty Images Sarah Jessica Parker als "Sex and the City"-Figur Carrie Bradshaw

Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

