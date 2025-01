"Angst vor Männern": Christina Haack hadert mit der Liebe

HGTV-Star Christina Haack (41) hat nun in einem Interview über die Möglichkeit gesprochen, wieder zu heiraten – obwohl sie sich gerade inmitten ihrer dritten Scheidung befindet. Nach ihrer Trennung von Josh Hall (44) im Juli 2024, mit dem sie 2022 den Bund der Ehe eingegangen war, erklärte Christina gegenüber Us Weekly: "Ich liebe die Liebe. Ich werde wahrscheinlich irgendwann wieder heiraten, aber nicht so bald." Sie scherzte, dass sie sich vor einer erneuten Hochzeit allerdings zunächst mindestens fünf Jahre verloben müsste. Aktuell konzentriere sich die dreifache Mutter darauf, Zeit mit ihren Kindern und Freundinnen zu verbringen, und betonte: "Ich habe Angst vor Männern." Deshalb nehme sie sich nun erstmal eine Auszeit. Schließlich sei die Scheidung von Josh turbulent gewesen: "Es war wirklich eine große Wachstumsphase", resümierte die Immobilienmaklerin.

Die Beziehung zu ihrem frischgebackenen Ex, der sich geradewegs in eine neue Beziehung stürzte, geriet vor allem in den letzten Monaten ins Rampenlicht – insbesondere aufgrund der hitzigen Auseinandersetzungen während ihrer gemeinsamen Arbeit am HGTV-Projekt "The Flip Off". Im Gegensatz zu Ex-Ehemann Tarek El Moussa (43) wurde Josh nach der Trennung kurzerhand aus der Produktion geworfen. Im Interview sprach Christina offen über ihre Erfahrungen: "Mit Tarek habe ich alles aufgebaut, und ich respektiere ihn noch immer. Josh dagegen? Null Respekt." Laut ihr werde niemand seine Anwesenheit bei dem TV-Projekt vermissen. Trotz privater Turbulenzen bleibt Christina jedoch aktiv: Neben ihrer neuen Show widmet sie sich weiterhin ihrer Designfirma und bemüht sich um die neu entfachte Freundschaft zu ihrem Ex Ant Anstead (45).

Diese Lebensphase soll für die Geschäftsfrau also vermutlich vor allem eines sein: ein Wachstumsprozess. Bereits in früheren Interviews beschrieb sie, wie sie den Fokus auf Selbstentwicklung lege und mit einem Life Coach an sich arbeiten wolle. Privat bleibt die Verbindung zu ihren ehemaligen Partnern Tarek und Ant stabil, insbesondere wegen der gemeinsamen Kinder. Mit Tarek hat sie Tochter Taylor (14) und Sohn Brayden (9), während sie mit Ant ihren fünfjährigen Sohn Hudson erzieht. Auch mit Tareks neuer Frau Heather (37) pflegt Christina ein freundschaftliches Verhältnis. Obwohl ihre öffentliche Karriere und ihr Beziehungsleben oft im Fokus stehen, betont Christina, dass sie sich aktuell vor allem auf ihre Familie und ihre persönliche Weiterentwicklung konzentrieren möchte.

Instagram / unbrokenjosh Christina Hall, Joshua Hall und ihre Kinder, 2023

Michael Tran / AFP, Rachel Luna/Getty Images Collage: Christina Hall und Tarek El Moussa

