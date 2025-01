Fans empört über die Klage gegen Liam Paynes Vater Geoff

Liam Payne (✝31) verstarb im Oktober 2024 in Buenos Aires. Sein Vater behauptete damals gegenüber den argentinischen Behörden, dass Roger Nores zu diesem Zeitpunkt für den Popstar verantwortlich gewesen sei – woraufhin dieser ihn verklagte. Auf X machen die Fans des One Direction-Mitglieds nun ihrem Ärger über diesen rechtlichen Schritt Luft. "Roger Nores, ich hasse dich mit jeder Faser meines Herzens. Liams Vater verklagen? Was denkst du, wer du bist?", schimpft ein User. In einem anderen Post bekundet ein Nutzer seine Unterstützung für den Papa des Musikers: "Geoff, wir sind bei dir. Du bist nicht allein. [...] Wir werden mit all unserer Kraft dafür kämpfen, dass Gerechtigkeit und Wahrheit siegen werden."

Roger war zum Zeitpunkt von Liams Tod mit ihm in der argentinischen Hauptstadt gewesen, hatte ihn aber wenige Stunden, bevor der Musiker unter dem Einfluss von Drogen von einem Balkon stürzte, allein gelassen. Laut TMZ soll Geoff eine eidesstattliche Erklärung abgegeben haben, in der er behauptete, Roger habe in dieser Situation "die volle Verantwortung für Liams Pflege" gehabt. Der Freund des Verstorbenen wehrte sich dagegen mit einer Klage, in der er angab, nie der Betreuer von Liam gewesen zu sein.

Neben Roger steht momentan vor allem ein Mann im Fokus der Ermittlungen. Der Kellner Braian Nahuel Paiz wurde laut The Sun am 3. Januar verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht. Er soll Liam während seines Aufenthalts in Buenos Aires Drogen verkauft haben. Der Anwalt des Argentiniers hingegen bestritt die Schuld seines Mandanten und erklärte gegenüber der Zeitung: "Sie beschuldigen unschuldige Menschen für Verbrechen, die sie nicht begangen haben."

Getty Images Liam Paynes Vater Geoff

MEGA / ZUMAPRESS.com Liam Payne, Sänger