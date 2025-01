So schön strahlte Cameron Diaz bei ihrem Red-Carpet-Comeback

Cameron Diaz (52) hat überraschend ihr großes Comeback auf dem roten Teppich gefeiert. Fünf Jahre lang hatte sich die Schauspielerin eine Auszeit von der Filmbranche und ihrem Job genommen, um sich auf ihre Familie und andere Projekte zu konzentrieren. Bei der Premiere ihres neuen Films "Back in Action", in dem sie an der Seite von Jamie Foxx (57) zu sehen sein wird, strahlte sie in einem eleganten Ensemble und wurde von ihrem Ehemann, dem Good Charlotte-Gitarristen Benji Madden (45), begleitet. Die Veranstaltung fand am vergangenen Freitagabend in Los Angeles statt. Mit diesem Auftritt markiert Cameron ihre Rückkehr ins Rampenlicht.

In einem Interview mit Gwyneth Paltrow (52) erklärte sie 2020, dass sie ihre Zeit lieber mit ihrem Privatleben und neuen Interessen verbringen wolle. Doch die Bitte von Jamie, nochmals einen Film zu drehen, überzeugte sie offenbar, für "Back in Action" vor die Kamera zurückzukehren. Gleichzeitig widmet sich die Schauspielerin weiterhin ihrer Weinmarke Avaline, die sie zusammen mit einer Geschäftspartnerin betreibt.

Auch privat hat sich für Cameron viel verändert. 2015 heiratete sie Benji, mit dem sie ein sehr zurückgezogenes Leben führt. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Tochter Raddix, die 2019 zur Welt kam, und Sohn Cardinal, der im März 2024 geboren wurde. Die Familie schützt ihre Privatsphäre stark und veröffentlicht keine Fotos der Kinder. Cameron spricht jedoch offen über ihre Erfahrungen als Mutter und genießt die Zeit zu Hause.

Getty Images Cameron Diaz und Jamie Foxx bei der Berlin-Premiere von "Back in Action" 2025

Getty Images Benji Madden und Cameron Diaz in Los Angeles, Juni 2016

