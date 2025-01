Dieses Superpromi-Duo wird im "Forsthaus Rampensau" abgesägt

Emmy Russ (25) und Cosimo Citiolo (43) starten bereits angesägt in Folge 15 von Forsthaus Rampensau. Die prominenten Mitstreiter entscheiden: Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose müssen mit vier Nominierungen gegen das Duo um den Verbleib im Forsthaus kämpfen. Ihre Herausforderung besteht darin, Tennisbälle in Gläser zu befördern. Während Emmy und Cosimo nicht zuletzt an ihrem mangelnden Teamgeist scheitern, überzeugen Carina und Chika durch Geschicklichkeit. Das verlobte Pärchen erledigt die Aufgabe schneller. Letztendlich müssen Emmy und Cosimo somit ihre Koffer packen und das Forsthaus endgültig verlassen.

Während des Spiels kommt es zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen dem "Checker vom Neckar" und seiner blonden Teampartnerin. Cosimo wirft Emmy vor, nicht hinter ihm zu stehen: "Du bist voll gegen mich, Alter." Emmy wiederum reagiert genervt und schreit: "Sei doch mal leise, Mann. [...] Du nervst mich. [...] Halt's Maul jetzt." Statt als Team zusammenzuarbeiten, verlieren sie sich in lautstarken Streitereien, die letztlich zu ihrer Niederlage führen. Nach dem Spiel zeigen sich die beiden Streithähne aber versöhnlich. Cosimo entschuldigt sich sogar bei seinem Co-Star und stellt unter Beweis, dass in ihm doch ein echter italienischer Gentleman steckt. Er trägt Emmy nicht nur galant ihren Koffer, sondern lädt sie sogar zu seiner bevorstehenden Hochzeit ein. Auch die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit möchte nicht im Bösen mit ihrem Teampartner auseinandergehen. Bei den restlichen Kandidaten scheint sie darauf aber keinen allzu großen Wert zu legen. "Ab jetzt wird es ganz langweilig und ruhig werden im Haus", legt sie eine Verabschiedung im typischen Emmy-Stil hin.

Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten und Streitereien haben sich Emmy und Cosimo wohl einen Platz im Herzen der Forsthaus-Fans ergattert. Emmy, bekannt für ihre direkte und provokante Art, sorgte regelmäßig für Diskussionen. Vor allem mit Mitbewohnerin Yvonne Woelke (45) geriet der Realitystar immer wieder aneinander. Cosimo hingegen, der die Zuschauer unter anderem schon bei DSDS und Promi Big Brother von sich überzeugte, galt auch bei den Rampensäuen als echter Liebling.

Joyn / Nadine Rupp Emmy Russ und Cosimo Citiolo, "Forsthaus Rampensau"-Duo 2024

©Joyn Emmy Russ und Cosimo Citiolo im "Forsthaus Rampensau" 2024

