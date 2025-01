Dschungelcamp ruft: Sam Dylan fliegt jetzt nach Australien

In einer Woche startet die 18. Staffel des Dschungelcamps. Bereits jetzt machen sich die ersten Kandidaten auf den Weg nach Australien. Darunter auch Sam Dylan (33). Der Realitystar hat sich für den Abflug etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf Instagram teilt der Paradiesvogel ein Video, in dem er von zwei Bodyguards bewacht durch den Frankfurter Flughafen marschiert. In seinem auffälligen Outfit, bestehend aus einer Jacke mit angenähten Kuscheltieren und einer weiten Hose, scheint sich Sam sichtlich wohlzufühlen. Zu dem Clip schreibt er: "Inkognito nach Australien. Bereit zum Abheben fürs größte Abenteuer meines Lebens."

Sams Beitrag kommt gut an. Neben Daniela Büchner (46), Annemarie Eilfeld (34) und Walentina Doronina (24) kommentiert auch RTL den Clip seines baldigen Dschungelbewohners: "Der Laufsteg ruft, und ich antworte: 'Ich bin ein Star – Lasst mich endlich rein!'" Eine Followerin schreibt: "Ich liebe alles daran!"

Begleitet wird Sam von seinem Partner Rafi Rachek (35). Dass der ehemalige Bachelorette-Kandidat mit nach Australien kommt, stand in den vergangenen Tagen in der Schwebe, denn Rafi berichtete kürzlich vom Tod seines Vaters. Gegenüber RTL bestätigte das Paar jedoch, dass es trotz des Todesfalls weiter an seinem ursprünglichen Plan festhält und Rafi definitiv mit Sam nach Australien reisen wird.

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Bekanntheiten

