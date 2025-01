Prinz Harry lehnt eine Übernachtung im Buckingham Palace ab

Prinz Harry (40) wird in wenigen Tagen erneut nach London reisen, um einen wichtigen Gerichtstermin wahrzunehmen. Dabei handelt es sich um einen Prozess gegen die News Group Newspapers, der nächste Woche beginnt. Wie The Mirror berichtet, wurde dem Herzog von Sussex während seines Aufenthalts angeboten, im Buckingham-Palast zu übernachten. Harry habe diese Einladung jedoch abgelehnt, obwohl er seit seinem Umzug nach Montecito in Kalifornien im Jahr 2020 keine dauerhafte Residenz im Vereinigten Königreich mehr hat.

Wo genau Harry während seines Trips wohnen wird, ist bislang unklar. Während seines letzten Besuchs in Großbritannien Ende August soll er sich Mirror zufolge im Althorp House aufgehalten haben – dem Anwesen, das seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) in ihrer Jugend als Zuhause diente und heute im Besitz ihres Bruders Charles Spencer (60) ist. Seine frühere Residenz Frogmore Cottage, die ihm und seiner Frau Meghan Markle (43) als Hochzeitsgeschenk von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) übergeben wurde, steht dem Paar nicht mehr zur Verfügung. Im Jahr 2023 gab das Paar die Immobilie auf, nachdem sie von König Charles (76) III. darum gebeten wurden, das Anwesen zu räumen.

Seitdem Harry und Meghan ihren royalen Pflichten im Jahr 2020 niederlegten, hat sich das Verhältnis des Paares zur britischen Königsfamilie stark verschlechtert. Während Meghan nach dem Begräbnis der Queen nicht mehr nach London zurückkehrte, war Harry einige Male aufgrund juristischer oder familiärer Angelegenheiten in der Heimat. Unklar bleibt, ob es bei diesem Besuch zu einer Begegnung mit seinem Vater Charles oder William (42) kommen wird. Sowohl Meghan als auch die Kinder der beiden, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), begleiten Harry nicht, sondern bleiben in den USA.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, König Charles und Prinz Harry im September 2022

Anzeige Anzeige