Prinz William und Kate bereiten sich auf Thronwechsel vor

König Charles (76) sitzt erst seit knapp zwei Jahren auf dem britischen Thron, doch seine gesundheitlichen Probleme werfen Fragen auf: Wird er noch lange regieren? Im Zuge der Krebserkrankung des britischen Monarchen bereitet sich sein Sohn Prinz William (42) offenbar schon auf das Schlimmste vor – sollte sein Vater wegen seiner Erkrankung nicht mehr in der Lage sein oder gar sterben, wird er die Krone übernehmen. Wie ein Insider gegenüber InTouch verriet, nehmen er und seine Frau Prinzessin Kate (43) derzeit bereits Schritte in Angriff, um auf den möglichen Tod von König Charles vorbereitet zu sein: "Die Realität ist, dass sie sich auf diese Möglichkeit vorbereiten und sich mental und in der Praxis darauf einstellen müssen."

Trotz allem hofft das Paar, dass Charles so lange regiert, wie es seine Gesundheit erlaubt, und hat keinesfalls die Absicht, auf eine Abdankung zu drängen. "William und Kate möchten, dass er so lange weitermacht, wie er es kann", erklärt die Quelle. Doch gleichzeitig sei das Paar realistisch und wisse, dass die Übernahme der Krone früher erfolgen könnte, als ursprünglich erwartet. William habe sich Zeit seines Lebens auf die Rolle des Königs vorbereitet, während Kate sich in den vergangenen Jahren als äußerst fähige Unterstützerin und künftige Königin gezeigt habe.

Hinter den Kulissen der königlichen Familie ist es vor allem Kate, die aktuell mit ihrer Stärke beeindruckt. Erst kürzlich gab sie bekannt, dass sie nach eigener überstandener Krebserkrankung in Remission ist. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen hat sie in den letzten Monaten zahlreiche öffentliche Auftritte absolviert und bewiesen, dass sie bereit für die zukünftige Aufgabe als Königin ist. Charles selbst, der inzwischen 75 Jahre alt ist, gibt seinem Sohn mit Kate als Partnerin viel Vertrauen. Der Informant beschreibt dies als das Vermächtnis, das dem König ein emotionales Gewicht nimmt: "Es ist eine große Erleichterung für ihn, denn er weiß, dass die Monarchie in guten Händen sein wird. [...] Charles könnte nicht glücklicher sein, weil er weiß, dass sein Erbe schließlich von ihnen übernommen wird."

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz William, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2024

Anzeige Anzeige