Das nervt Evelyn Burdecki bei einem Mann ganz besonders

Evelyn Burdecki (36) gilt bereits seit einigen Jahren als Single – der TV-Bekanntheit wurden in der letzten Zeit zwar immer mal wieder Romanzen nachgesagt, bestätigt wurde davon jedoch keine. Doch was mag die Beauty an einem potenziellen Partner denn überhaupt nicht? "Wenn ein Mann bei einem Date total den Coolen raushängen lässt und erzählt, was er alles hat und was für ein tolles Auto er fährt und was für eine tolle Firma er hat, das beeindruckt mich ja null. Ich will ja nicht wissen, was er hat, sondern ich will ja wissen, was er im Herzen hat", stellt sie ganz offen im Interview mit RTL klar.

Aber auch wenn sie ganz genau weiß, was sie nicht will, hat die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin auch einen klaren Plan für die Zukunft: "Die beste Schlagzeile wäre für mich wirklich: 'Evelyn ist schwanger'." Sie wünsche sich von ganzem Herzen eine eigene Familie – doch die ständigen Fragen stressen sie auch sehr, wie sie gesteht. "Ich fühle mich so ein wenig unter Druck gesetzt, weil ich immer die gleiche Frage gestellt bekomme: 'Und Evelyn, hast du denn jetzt deinen Traummann gefunden? Und Evelyn? Bist du jetzt schwanger? Bist du verlobt? Bist du gerade verliebt?' Es sind immer die gleichen Fragen. Und ich denke mir so: 'Frag mich doch nicht, wenn ich es habe, zeige ich es euch."

Schon in früheren Interviews sprach die ehemalige Bachelor-Kandidatin davon, dass sie sich sehnlichst eine Familie gründen möchte. "Ich wäre lieber heute als morgen mit Zwillingen schwanger. Ich will unbedingt eine Familie haben und Mama werden. Erst heute war ich beim Frauenarzt und habe meine Fruchtbarkeit testen lassen. Ich bin noch drin im Spiel", erklärte sie im November gegenüber Bild.

Getty Images Evelyn Burdecki im September 2024

Getty Images Evelyn Burdecki im Juni 2024

