König Charles gibt Kate keine Tipps als zukünftige Königin

Prinzessin Kate (43), Frau von Prinz William (42), wird eines Tages Regentin des Vereinigten Königreiches werden. Mit diesbezüglichen Ratschlägen soll sich König Charles III. (76) allerdings zurückhalten. Laut dem Royal-Experten Christopher Andersen liege das jedoch nicht an mangelndem Vertrauen – ganz im Gegenteil sogar. "Er will einfach nicht den Eindruck erwecken, dass er sich auf ein baldiges Ende seiner Regentschaft vorbereitet", erklärte Andersen gegenüber Fox News.

Laut US Weekly sei die Nachfolgethematik für Charles – der 70 Jahre und 214 Tage auf seine Krönung warten musste – ein sensibles Thema, das mit Bedacht angegangen werden müsse. Trotzdem soll die Beziehung zwischen Charles und Kate in letzter Zeit enger geworden sein, insbesondere durch ihre gemeinsamen Erfahrungen im Kampf gegen den Krebs. Berichten zufolge soll Charles von Kates Stärke zutiefst beeindruckt sein. Das zeigte er unter anderem dadurch, dass er ihr den prestigeträchtigen Titel "Royal Companion of Honour" verlieh.

Kate hat kürzlich ihre Chemotherapie abgeschlossen und ruht sich aktuell zu Hause aus. In einer Erklärung auf Instagram sprach die Prinzessin über ihre Hoffnung und ihre Dankbarkeit, diesen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können. Zudem kündigte sie an, sich in den kommenden Monaten wieder verstärkt öffentlichen Aufgaben widmen zu wollen. Seit ihrer Heirat mit Prinz William im Jahr 2011 hat sich Kate den Ruf einer pflichtbewussten und populären Vertreterin der Monarchie erarbeitet. Wie gut sich diese Qualitäten in ihre künftige Rolle als Königin übertragen werden, bleibt zwar offen, die Unterstützung ihres Umfeldes scheint ihr aber sicher.

König Charles und Königin Camilla im Dezember 2024

Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte

