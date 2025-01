"Love Is Blind"-Ilias lernt aus Fehlverhalten in der Show

Bei "Love Is Blind: Germany" haben die Kandidaten sich auf die Suche nach ihrer großen Liebe begeben und teilweise sogar geheiratet. So auch Kandidat Ilias: Nach kurzer Zeit gaben er und Kandidatin Alina sich das Jawort. Doch ganz so einfach machte er es ihr nicht: Er verschwieg ihr seine aufkommenden Gefühle gegenüber Kandidatin Hanni. Das kam bei den Fans gar nicht gut an. Gegenüber Promiflash verrät der Immobilienmakler jetzt exklusiv, wie er über die Reaktion der Zuschauer denkt. "Ich kann die Kritik in Teilen auf jeden Fall nachvollziehen [...], im Nachhinein tut es mir Alina gegenüber leid", betont Ilias.

Ilias zeigt Reue und erklärt, dass er sich für die Liebes-Dreieck-Thematik ein schlechtes Zeugnis geben würde. Der 27-Jährige scheint sein Verhalten zwar zu reflektieren, aber würde er im Nachhinein auch etwas daran ändern wollen? Gegenüber Promiflash erklärt er: "Auf der einen Seite definitiv, da ich selbst finde, dass ich einiges falsch gemacht habe." Allerdings betont er auch, dass genau diese Situation ihn dahin gebracht habe, wo er heute sei. Ändern würde Ilias also eigentlich nichts, denn laut ihm hätten auch unschöne Abschnitte im Leben einen positiven Einfluss.

Dass Ilias trotz des Gefühlschaos Alina heiraten konnte, liegt vermutlich auch an der positiven Art der Kandidatin selbst. Während der Flitterwochen auf Kreta merkte sie, dass ihr Partner ein Auge auf die Blondine geworfen hatte. Anstatt auszuflippen, stellte sie eine rationale Vermutung auf: "Meine Theorie ist, dass er noch nicht von ihr ablassen kann, sie aber kein Interesse hat." Im Nachhinein bestätigt Hanni exakt diese Theorie. Sie stellt gegenüber Promiflash klar: "Ich hatte zu keiner Sekunde Interesse an Ilias." Schlussendlich konnte das Paar die Situation aber lösen und sich über ein Happy End freuen.

Instagram / hannihase "Love is Blind: Germany"-Hanni, Juni 2024

Netflix Ilias und Alina von "Love Is Blind: Germany"

