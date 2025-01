Kevin Costner würdigt Whitney Houston an seinem 70. Ehrentag

"Yellowstone"-Star Kevin Costner (70) hat anlässlich seines 70. Geburtstags am vergangenen Samstag seine verstorbene Kollegin Whitney Houston (✝48) gewürdigt. In seiner rührenden Instagram-Story teilte er ein Bild der beiden vom Set des Films "Bodyguard" und schrieb: "Dieses Foto erinnert mich daran, wie viel Glück ich habe, einen weiteren Geburtstag zu erleben. Wir haben solch ein Licht verloren, als wir Whitney verloren haben." Das Bild war ursprünglich vom offiziellen Social-Media-Account der Sängerin veröffentlicht worden, der seit ihrem Tod im Jahr 2012 von ihrem Nachlass verwaltet wird. Neben Kevin und der "I Will Always Love You"-Ikone, die zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten zählt, ist darauf auch ihre Film-Friseurin Ellin La Var zu sehen.

Whitney und Kevin, der aktuell mit Jennifer Lopez (55) anbandeln soll, standen 1992 für den romantischen Thriller, der 1993 sogar zwei Oscar-Nominierungen für den besten Originalsong erhielt, gemeinsam vor der Kamera. Der Blockbuster, in dem Kevin einen Sicherheitsmann und Whitney einen gefährdeten Popstar spielt, wurde ein riesiger Erfolg und brachte unter anderem den weltbekannten Hit "I Will Always Love You" hervor.

Die Freundschaft zwischen Kevin und Whitney war von großem gegenseitigem Respekt geprägt. "Ich habe sie geliebt. Ich war ihr imaginärer Leibwächter", verriet Kevin im Juni 2024 im “Armchair Expert”-Podcast, der unter anderem von Dax Shepard (50) moderiert wird. Kevin gehört zu Hollywoods gefragtesten Schauspielern. Privat hat er vier Kinder aus seiner ersten Ehe mit Cindy Costner (68) und drei Kinder aus seiner zweiten Ehe mit Christine Baumgartner (50). Letztere reichte allerdings nach 18 Ehejahren im Mai 2023 die Scheidung ein. "Ich werde mich nicht selbst verlieren, nur weil ich verletzt worden bin", lautete Kevins Motto nach der schweren Trennung, wie er im Gespräch mit dem Männermagazin GQ betonte. Die Arbeit an seinem neuen Blockbuster "Horizon: An American Saga" habe ihm dabei geholfen, sich wieder besser zu fühlen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kevin Costner und Jennifer Lopez

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im März 2022

