Neu-Papa Xander Stephinger genießt Zeit mit Tochter Emma

Xander Stephinger gewährt seiner Community Einblicke in seinen neuen Alltag als stolzer Vater! Der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat und seine Partnerin Lilly durften vor wenigen Tagen ihre Tochter Emma auf der Welt begrüßen. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht der Influencer jetzt diese neuen Schnappschüsse, auf denen er sein Töchterchen in einem Kinderwagen durch die Gegend schiebt. "Erster Spaziergang", betitelt der ehemalige TV-Casanova das Posting und garniert den Beitrag unter anderem mit den Hashtags #baby und #dad.

Die Geburt ihres kleinen Schatzes verkündeten Xander und Lilly erst vor wenigen Tagen voller Stolz auf der Social-Media-Plattform. Zu einer Bilderstrecke schrieben die frischgebackenen Eltern: "14.01.2025. Du bist nun endlich da, kleine Emma." Damit verrieten sie also nicht nur direkt das Geburtsdatum, sondern auch den Namen ihres ersten Kindes.

Auch wenn Xander und Lilly jetzt offenbar überglücklich sind – die Schwangerschaft war alles andere als leicht für die Mutter. "Die letzten Wochen waren furchtbar, wir haben so gelitten. Ich konnte diesem kleinen Wesen in meinem Bauch kein schönes Zuhause mehr bieten. Wir hatten ständig hohes Fieber, kaum noch Fruchtwasser und der Bakterienwert in meinem Körper war hoch", berichtete sie auf der Fotoplattform. Letztendlich habe die Geburt sogar eingeleitet werden müssen.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger bei einem Spaziergang mit seiner Tochter Emma im Januar 2025 in Hamburg

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

