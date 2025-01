Robert Geiss nahm mit der Abnehmspritze zwölf Kilogramm ab

Robert Geiss (60) ist nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern auch im Privaten äußerst ambitioniert bei seinen persönlichen Zielen. Mit seiner Ehefrau Carmen Geiss (59) sowie Frauke Ludowig (61) plauderte er kürzlich im Podcast "Die Geissens" über seine aktuellen Meilensteine. Dabei kam er insbesondere auf seinen Gewichtsverlust zu sprechen – diesen erreichte er mit einer umstrittenen Methode. Robert erklärte: "Ich nehme mittlerweile ja sehr erfolgreich, seit anderthalb Jahren diese Abnehmspritze, über die sich alle das Maul zerreißen. [...] Dadurch habe ich zwölf Kilo abgenommen und fühle mich damit perfekt."

Laut verschiedener Berichte ist bei der Abnehmspritze mit zahlreichen, teils gefährlichen Nebenwirkungen zu rechnen. Von diesen will der 60-Jährige nichts wissen. Er habe bereits mit seinen Ärzten darüber gesprochen und diese ermutigen ihn wohl, weiter damit zu machen. Er erläuterte: "[...] Alle meine Ärzte sagen mir: 'Robert, nimm sie weiter, weil du bist gut drauf, du bist gut am Start, du hast keine Nebenwirkungen, kein gar nichts.' Es gibt vielleicht Leute, die haben Nebenwirkungen. Ich habe keine."

Die neu erworbene Strandfigur kann Robert sicher bei vielen Gelegenheiten zur Schau stellen. Schließlich besitzen die Geissens weltweit mehrere Residenzen an Traumzielen wie St. Tropez, Monaco und Valberg. Dabei hat es insbesondere Dubai der Luxus-Familie so richtig angetan! Sie verbrachten den vergangenen Winter in der glamourösen Metropole mit stets sommerlichen Temperaturen. Im Interview mit Bild schwärmten die beiden sogar ganz offen in den höchsten Tönen von ihrem besonderen Lifestyle dort.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert und Carmen Geiss bei der McDonald's Charity Gala

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen, Davina, Robert und Shania Geiss

Anzeige Anzeige