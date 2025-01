Christina Haack lässt Tattoo von Ex Josh Hall entfernen

Christina Haack (41) hat erneut ein Symbol ihrer Vergangenheit mit Ex-Mann Josh Hall aus ihrem Leben entfernt. Auf Instagram teilte die Unternehmerin ein Video, das sie während einer Laserbehandlung zeigt: Ein Unendlichkeitszeichen auf der Innenseite ihres Handgelenks, das sie einst für Josh stechen ließ, wird darin professionell entfernt. Als musikalische Untermalung wählte die Reality-TV-Darstellerin den Song "Feather" von Sabrina Carpenter (25) – ein Lied, das vom Loslassen nach einer toxischen Beziehung handelt. "Das vierte Mal ist ein Glücksbringer", kommentierte Christina das Video in ihrer Story und fügte hinzu: "Es brennt so gut." Das ist bereits das vierte Tattoo, von dem sich die berühmte Social-Media-Persönlichkeit trennt, während sie nach ihrer nunmehr dritten Scheidung einmal mehr versucht, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Christina bekannt gemacht, dass sie auch einen Schriftzug am Ringfinger, ein Tattoo, das sie kurz nach ihrer heimlichen Hochzeit im Oktober 2021 stechen ließ, entfernen ließ. Ihre Ehe mit Josh hielt knapp drei Jahre, bevor sie im Juli 2024 einen Antrag auf Scheidung einreichte – unter Berufung auf "unüberbrückbare Differenzen". Die Beziehung zu ihrem frischgebackenen Ex, der sich geradewegs in eine neue Beziehung stürzte, geriet vor allem in den vergangenen Monaten ins Rampenlicht – insbesondere aufgrund der hitzigen Auseinandersetzungen während ihrer gemeinsamen Arbeit am HGTV-Projekt "The Flip Off". Nachdem Josh von aktuellen Promo-Fotos für die Serie entfernt wurde, scheint sich auch Christina langsam von der turbulenten Trennung zu erholen: Sie ist nun mit Christopher Larocca, CEO von Network Connex, zusammen. Ihr Ex möchte wohl ebenfalls nach vorne schauen und ist nun mit Model Stephanie Gabrys liiert.

Die bewegten Liebesgeschichten der dreifachen Mutter sind kein neues Thema für ihre Fans. Ihre beiden ältesten Kinder, Taylor (14) und Brayden (9), stammen aus ihrer ersten Ehe mit Tarek El Moussa (43), während sie mit ihrem zweiten Ehemann, Ant Anstead (45), Sohn Hudson großzieht. Mittlerweile schwelgt die Großfamilie nach Startschwierigkeiten die meiste Zeit im Patchwork-Glück. Trotz der öffentlichen Scheidungen und Veränderungen zeigt sich Christina weiter kämpferisch. Ob mit neuen Romanzen oder dem Entfernen von Erinnerungstattoos – die Unternehmerin scheint entschlossen, keinen emotionalen Ballast mitnehmen zu wollen. Obwohl ihre öffentliche Karriere und ihr Beziehungsleben oft im Fokus stehen, betonte Christina gegenüber Us Weekly, dass sie sich aktuell vor allem auf ihre Familie und ihre persönliche Weiterentwicklung konzentrieren möchte.

Christina Hall, TV-Bekanntheit

Christina Haack, TV-Bekanntheit

