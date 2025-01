Harmonie oder Zoff: Streiten sich Leyla und Mike Heiter oft?

Seit sich Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) im Dschungelcamp 2024 kennenlernten, sind die beiden ein Herz und eine Seele. Wenige Monate später machten sie ihre Beziehung offiziell und begeistern ihre Fans seitdem regelmäßig mit süßem Pärchen-Content. In einem Q&A möchte ein Follower nun von der TV-Bekanntheit wissen, ob sich die beiden auch mal in die Haare bekommen. "Natürlich haben wir auch unsere Streitigkeiten, und das ist auch nicht so selten, aber das ist ganz normal", gibt Leyla ganz offen auf Instagram zu.

Doch was tun die ehemaligen Promi Big Brother-Kandidaten, wenn der Haussegen wieder einmal schief hängt? In der Fragerunde präsentiert das Ex-Bachelor-Girl auch gleich eine Lösung für das Problem: "Das Wichtigste ist, wie man damit umgeht. Kommunikation und Respekt sind sehr wichtig", betont sie. Sie und Mike beseitigen ihre Probleme also offenbar durch klärende Gespräche.

Nachdem sie im vergangenen März ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, folgte schon bald darauf der nächste Schritt: Mike machte Leyla im "Promi Big Brother"-Container einen Heiratsantrag. Kürzlich gab die Beauty dann ein kleines Update zu ihren Hochzeitsplänen. "Wir haben noch keinen festen Termin, aber wir sind mit drei Hochzeitsplanern in Kontakt und schauen gerade, welcher am besten zu uns passt. Und dann geht es los mit der ganzen Planung", schrieb sie damals in ihrer Instagram-Story.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

