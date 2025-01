Melania ignoriert Donald Trumps Post zum 20. Hochzeitstag

Donald Trump (78) hat am 22. Januar 2025 seinen 20. Hochzeitstag mit Melania Trump (54) gefeiert. Auf Instagram postete der amtierende US-Präsident eine Liebeserklärung an seine Frau und nannte sie eine "außergewöhnliche Ehefrau" sowie eine "wunderbare Mutter". Doch die First Lady reagierte nicht auf den Post ihres Ehemanns – weder mit einem Like oder Kommentar noch mit einem eigenen Beitrag. Während Donald den besonderen Tag öffentlich feierte, blieb Melanias Social-Media-Profil still – was für reichlich Diskussionen sorgte.

Viele User spekulierten über die Dynamik der Beziehung des Paares. Ein Nutzer schrieb: "Sie hasst dich absolut" – ein Kommentar, der mehr als 18.000 Likes erhielt. Andere stellten pikante Fragen wie: "Wie oft haben Sie sie in den 20 Jahren betrogen?" Donald selbst geht in Interviews gerne auf die Anfänge ihrer Beziehung ein. Angeblich soll er Melania 1998 auf einer Fashion Week Party kennengelernt und sich sofort in sie verliebt haben, obwohl er zunächst einem anderen Model vorgestellt werden sollte.

Für Donald ist es die dritte Ehe: Vor Melania war er zuerst mit Ivana Trump (✝73), dann mit Marla Maples (61) verheiratet. Besonders Ivana prägte sein Leben – nicht nur privat, sondern auch beruflich. Melania hingegen hielt sich stets aus vielen öffentlichen Angelegenheiten heraus und betonte in einem seltenen Interview vor Jahren, dass sie sich lieber auf ihren Sohn Barron konzentriere. Das Paar, das bei seiner erneuten Amtseinführung tanzte, lebte während Donalds erster Präsidentschaft oft in verschiedenen Städten, was Spekulationen über eine Ehekrise weiter befeuerte.

Getty Images Donald Trump und Melania Trump in England, 2019

Getty Images Donald und Melania Trump, 2000

