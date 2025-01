Waldbrände wüten nah am Gefängnis der Menendez-Brüder

Die Waldbrände im Süden Kaliforniens halten die Menschen immer noch in Schach. Nun meldet sich Talia, die Stieftochter von Erik Menendez (54), diesbezüglich mit großen Sorgen bei ihren Followern. In ihrer Instagram-Story teilt sie einen Screenshot einer Karte, auf der sowohl das Gefängnis ihres Vaters als auch die Brände eingezeichnet sind. Dabei wird deutlich: Das Feuer ist nur wenige Kilometer vom Richard J. Donovan Correctional Facility in San Diego entfernt.

Eine akute Gefahr für Lyle (57), Erik und die restlichen Insassen besteht derzeit aber wohl noch nicht. "Es wurde keine Evakuierung des Gefängnisses angeordnet, da es keine Vegetation in der Umgebung des Gefängnisses gibt", konnte Talia ihre Unterstützer fürs Erste beruhigen. Weit weg sind die Waldbrände von Lyle und Eriks Haftstätte aber dennoch nicht. Talia wolle ihre Follower diesbezüglich auf dem Laufenden halten.

Der Fall der Brüder schrieb in den 1990ern große Schlagzeilen. Lyle und Erik ermordeten 1989 ihre beiden Eltern. Angeblich aus Angst, da ihr Vater José sie mutmaßlich jahrelang misshandelte und vergewaltigte – ihre Mutter Kitty soll dies gewusst haben. Ihr Fall soll nach über 30 Jahren jedoch neu verhandelt werden. Allerdings wurde die Anhörung in den vergangenen Monaten bereits zweimal verschoben – momentan ist der Termin für den 30. und 31. März angesetzt.

Anzeige Anzeige

Instagram / seterikmenendezfree Screenshot von Talia Menendez' Social-Media-Story, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / seterikmenendezfree Erik Menendez und seine Stieftochter Talia

Anzeige Anzeige