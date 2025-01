Meghan bewundert Kourtney Kardashian für Poosh-Erfolg

Herzogin Meghan (43) und Kourtney Kardashian (45) scheinen mehr gemeinsam zu haben, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Wie eine Quelle laut dem Magazin OK! verriet, bewundert Meghan, Herzogin von Sussex, die Reality-TV-Ikone für ihren Lifestyle-Blog und ihre Marke Poosh. Dabei schätze Meghan besonders den Ansatz hinter dem Konzept. Meghan glaubt, dass die Inhalte von Kourtneys Lifestyle- und Wellnessplattform Poosh, auf der Nahrungsergänzungsmittel verkauft und alternative Ansätze für Gesundheit thematisiert werden, viele Frauen beschäftigen. Beide werden zudem als "super hingebungsvolle Mütter" beschrieben, was eine weitere Parallele zwischen den erfolgreichen Frauen darstellt.

Meghan habe auch in Erwägung gezogen, ihre Beziehung zu Kourtney zu vertiefen und so soll sie ein gemeinsames Dinner planen, um sie besser kennenzulernen. Verbunden sind die beiden Frauen bereits über gemeinsame Freunde: Skye Hoppus, Ehefrau des Blink-182-Musikers Mark Hoppus (52), gehört sowohl zu Meghans als auch zu Kourtneys Bekanntenkreis. Meghan, die selbst mit ihrer Marke American Riviera Orchard nicht den erhofften Erfolg erzielte, könnte sich zudem weiter von Kourtneys Unternehmergeist inspirieren lassen. Auch Meghans Kontakte reichen weit über die Welt der Royals hinaus: So verbündete die Schauspielerin, deren neuer Podcast ein Flop zu sein scheint, sich bereits mit prominenten Persönlichkeiten wie der Komikerin Mindy Kaling (45).

Meghan, die einst durch die Serie Suits bekannt wurde, hat schon seit Langem eine Vorliebe für Lifestyle-Projekte. Obwohl sie heute meist für ihre Rolle als Herzogin von Sussex bekannt ist, hat sie nie ihre Leidenschaft für Themen wie gesunde Ernährung, Familie und persönliche Entwicklung verloren. Auch Kourtneys Weg spiegelt eine ähnliche Reise wider, bei der sie vom Reality-Star zur Geschäftsfrau wurde, während sie zugleich ihre Rolle als vierfache Mutter meisterte. Fans dürfen gespannt sein, ob dieses Treffen irgendwann öffentliche Früchte trägt – sei es in Form einer Zusammenarbeit oder einer tieferen Freundschaft.

Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

Getty Images Kourtney Kardashian, Realitystar

