Scarlett Johansson liebevoll über Zwillingsbruder Hunter

Scarlett Johansson (40) hat in einem seltenen Moment über ihren Zwillingsbruder Hunter Johansson (40) gesprochen. Zu Gast in der Sendung "Today With Jenna & Friends" erzählte sie von der Verbundenheit zwischen Hunter und ihr, obwohl die beiden so unterschiedliche Karrieren einschlugen. Hunter, der im Gegensatz zu seiner berühmten Schwester dem Rampenlicht fernbleibt, hat seinen beruflichen Weg abseits von Hollywood gefunden. 2018 gründete er die Non-Profit-Organisation Solar Responders, die sich auf den Einsatz erneuerbarer Energien für Ersthelfer spezialisiert hat.

Während der Sendung sprach Scarlett darüber, wie sie als Kinder Schwierigkeiten hatten, Souvenirs mit ihren Namen zu finden. Sie teilte dazu eine humorvolle Anekdote von einem Moment, der sich vor ein paar Jahren in Montauk, Long Island, ereignete. Dort entdeckten die beiden in einem Souvenirladen Mini-Schlüsselanhänger in Form von Surfboards – eins mit der Aufschrift "Scarlett" und eins mit "Hunter". "Wir haben sie sofort gekauft und sahen uns an und dachten: 'Sie sehen uns'", sagte Scarlett und erzählte noch, dass sie dabei Tränen in den Augen hatten. Rückblickend bezeichnete sie den kleinen Moment als besonders, aber auch als "übertriebene emotionale Reaktion".

Die besondere Bindung zwischen Scarlett und Hunter betont die Schauspielerin immer mal wieder. Schon in früheren Interviews schwärmte die Hollywood-Größe von ihrem Bruder und beschrieb ihn als "goldenes Herz" oder "Juwel". Der enge Zusammenhalt der beiden ist für Scarlett ein Anker: "Mein Bruder ist mein Spiegel. Ich glaube, viele Menschen suchen ihr Leben lang nach dieser Person, die Zeugnis über sie ablegen kann. Ich habe ihn gefunden – von Anfang an." Hunter selbst, der diese Verbindung gleichermaßen schätzt, beschrieb seine berühmte Schwester einmal liebevoll als seine "zweite Hälfte".

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

Getty Images Hunter Johansson spricht auf der Bühne bei den American Cinematheque Awards, 2021

