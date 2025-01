Nicht nur Penisfoto: Bill Kaulitz hat "Bisswunde" von Timur

Was ging bei Bill Kaulitz (35) und Timur Ülker (35) hinter verschlossenen Türen ab? Offenbar einiges! In den vergangenen Wochen spekulierten die Fans, was es mit der "heißen Geschichte" zwischen dem Tokio Hotel-Frontmann und dem GZSZ-Star auf sich hat. Im Dschungelcamp brachte Timur dann Licht ins Dunkel: Er hat Bill ein Penisfoto geschickt. Das hatte allerdings keinen romantischen Hintergrund – oder etwa doch? Der Kaulitz-Zwilling verrät nun nämlich in seinem Podcast "Kaulitz Hills", dass die Story hier noch nicht zu Ende ist. "Ich sag' mal so: Ist das die ganze Wahrheit? Hmm, jein. Gibt es da noch was hinzuzufügen? Ja. […] Aber ich lass' das mal so stehen, wenn das die Geschichte ist, wie er sie gut findet und erzählen möchte [...]. Ich füge noch eine Sache hinzu: Ich meine, ich habe immer noch 'ne kleine Bisswunde von ihm", gab er zu verstehen.

Kurz nachdem Bill diese Sätze ausgesprochen hatte, wurde er von seinem Bruder Tom Kaulitz (35) gemaßregelt. "Ach man, Bill, jetzt halt doch mal die Klappe", wetterte der Gitarrist scherzhaft. Mehr möchte die Blondine dazu nicht sagen. Aber warum schickte Timur dem Musiker überhaupt ein Penisbild? Ganz einfach: Er wollte klarstellen, dass sein "Pipimax" nicht so klein ist, wie es durch seine Teilnahme an Adam sucht Eva herüberkam.

Mit diesen Diskussionen über sein Glied hält sich Timur gut im Gespräch. Doch auch mit seiner Art kann er die Zuschauer von sich überzeugen: In den vergangenen Promiflash-Umfragen konnte sich der Schauspieler bisher die meisten Stimmen sichern. So sahen ihn am Mittwoch stolze 25,5 Prozent an der Spitze. Doch Lilly Becker (48) und Maurice Dziwak (26) sind ihm dicht auf den Fersen. Ob er seinen Platz als Zuschauerliebling verteidigen kann, bleibt abzuwarten.

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

RTL Timur Ülker, Dschungelcamp-Kandidat 2025

