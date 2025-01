Rihanna verzaubert Fans mit heißem Valentinstag-Shooting

Rihanna (36) hat es erneut geschafft, ihren Fans den Atem zu rauben. Die Sängerin und Unternehmerin präsentierte sich im Rahmen einer neuen Dessous-Kampagne ihrer Marke Savage X Fenty in knappen, schwarzen Spitzenoutfits – pünktlich zur Zeit des Valentinstags. Auf den Bildern, die sie auf Instagram teilte, liegt sie verführerisch auf einem Bett aus Rosenblättern, gekleidet in einen Body mit Rosenmuster, kombiniert mit durchsichtigen Strümpfen, die ihre Kurven zur Geltung bringen. In einer weiteren Pose kniet Rihanna mit einem sinnlichen Blick in die Kamera, das Haar in einem dezenten Rosaton gefärbt. Mit der Bildunterschrift "Les Roses Collection ist jetzt online und in den Stores erhältlich" kündigte sie die neue Kollektion an.

Die Bilder dieser Kampagne sind nicht die ersten, die die Kreativität und Ästhetik ihrer Marke unter Beweis stellen. Savage X Fenty, das Rihanna 2018 gegründet hat, steht für Vielfalt und Selbstbewusstsein in der Modewelt. Die neue Linie, die sich perfekt für den Valentinstag eignet, umfasst verspielte Sets aus Spitze, die für verschiedene Anlässe designt wurden. Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Musikerin und Schauspielerin hat sich Rihanna mit ihrem Unternehmen ein wahres Beauty- und Mode-Imperium aufgebaut. Der Wert ihrer Marke Savage X Fenty, kombiniert mit ihren Kosmetiklinien, wird mittlerweile auf Milliarden geschätzt, an denen sie immer noch einen bedeutenden Anteil besitzt. Trotz ihrer Liebe zur Mode träumen Fans weiterhin von neuer Musik – schließlich liegt ihr letztes Studioalbum bereits neun Jahre zurück.

Abseits von Kamera und Bühne führt Rihanna ein erfülltes Familienleben mit A$AP Rocky (36), mit dem sie seit 2020 zusammen ist. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, den zweijährigen RZA und den 16 Monate alten Riot. A$AP verriet kürzlich, dass Rihanna diejenige sei, die für die modischen Outfits der Kinder verantwortlich ist. "Manchmal kleidet sie sie sogar wie mich mit Kilts und allem Drum und Dran", scherzte er im Gespräch mit dem Magazin People. Rihanna selbst bleibt offenbar ihren eigenen Prinzipien treu: immer individuell, selbstbewusst und stilvoll, egal ob in der Mode oder in ihrer Rolle als Mutter. Fans dürften gespannt sein, welchen Meilenstein sie als Nächstes ansteuern wird.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024

Getty Images Rihanna im Juni 2024

