Yeliz vs. Edith: So stehen die Fans zum Dschungelcamp-Drama

Yeliz Koc (31) und Edith Stehfest gerieten im Dschungelcamp aneinander. Die Sängerin bastelte sich aus einem Handtuch ein Kleid, das sie anstelle ihrer Hose trug. Diese Idee schien vor allem der Reality-TV-Bekanntheit zu gefallen, denn diese erkundigte sich prompt bei Edith, ob sie ihr auch so ein Gewand zaubern könne – ihre Antwort lautete "Nein". Diese Situation spaltete die Meinungen der Zuschauer, doch eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 29. Januar, 15:43 Uhr] zeigt jetzt, hinter welcher Promi-Dame die Fans am ehesten stehen: Von 1.540 Stimmen positionieren sich 1.088 Leser für Yeliz und gegen Edith.

Viele Kommentare unter dem Promiflash-Beitrag auf Social Media untermauern zudem das Ergebnis der Umfrage. "Es war so unfassbar unfreundlich von Edith", ärgert sich eine Nutzerin. Ein weiterer User meint: "Edith hat sich, glaube ich, mit der Teilnahme keinen Gefallen getan. Sie versucht unbedingt wie Eric (35) zu sein und erreicht das Gegenteil. Wird von Folge zu Folge unsympathischer." Ein anderer Social-Media-Nutzer stellt sich wiederum auf gar keine Seite – weder auf Yeliz noch auf Ediths! "Team niemand. Die eine macht auf Modedesigner mit Patent auf ein Handtuch, die andere versucht Truppen zu versammeln und sich zu rächen wegen eines Handtuches", wettert er.

Nicht nur Yeliz und Edith sind sich nicht sonderlich wohlgesonnen, auch Sam Dylan (33) und Lilly Becker (48) scheinen sich eine Freundschaft nicht vorstellen zu können. Nachdem der Sommerhaus-Teilnehmer dreimal hintereinander eine Dschungelprüfung abgebrochen hatte und seine Mitstreiter hungern mussten, war Lilly der Meinung, Sam dürfe im Camp keine Ansprüche stellen. Nachdem der Ex von Boris Becker (57) dann auch noch ein "Shut up!", was so viel wie "Sei still!" bedeutet, über die Lippen rutschte, wetterte Sam los: "Ich hab sehr viel Respekt vor dir, Lilly, aber irgendwann reicht es, mit 'Shut up' brauchst du mir nicht kommen."

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

RTL Sam Dylan, Lilly Becker und Co., Dschungelcamper 2025

