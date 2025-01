Chris Martin tritt bei den Invictus Games 2025 in Kanada auf

Chris Martin (47), der Sänger der britischen Band Coldplay, wird bei der Eröffnungszeremonie der Invictus Games 2025 auftreten. Das gab die Organisation der paralympischen Spiele am 31. Januar offiziell auf Instagram bekannt. Die Veranstaltung findet am 8. Februar 2025 in Vancouver im BC Place-Stadion statt. Neben Chris werden auch Katy Perry (40), Nelly Furtado (46), Noah Kahan und Roxanne Bruneau Teil des Staraufgebots sein. In einem Statement heißt es, der Auftritt des Sängers soll ein "kraftvolles Tribut an Hoffnung, Widerstandskraft und den Invictus-Spirit" darstellen, der das Herzstück dieses besonderen Sportevents bildet.

Chris Martin teilt dabei eine besondere Verbindung zu den Invictus Games, die 2014 von Prinz Harry (40) ins Leben gerufen wurden. Der Musiker komponierte in ihrem Gründungsjahr die Invictus-Hymne, inspiriert von dem gleichnamigen Gedicht von William Ernest Henley. Seitdem begleitet seine Musik die Medaillenzeremonien der Spiele. Für den "Fix You"-Interpreten wird dieser Auftritt daher zu einem emotionalen Moment, der ihn zurück zu den Wurzeln dieser einzigartigen Sportbewegung führt. Die diesjährige Ausgabe der Spiele, bei der bis zu 550 Athleten aus 25 Ländern gegeneinander antreten, ist bereits die siebte. Von Prinz Harry selbst ausgewählte Musik-Acts, wie Jelly Roll und die Barenaked Ladies, werden zudem die Abschlussshow am 16. Februar gestalten.

Chris zählt zu den bekanntesten Künstlern weltweit, doch er hält sein Leben außerhalb der Bühne so privat wie möglich. Nach seiner Ehe mit Schauspielerin Gwyneth Paltrow (52), mit der er zwei Kinder hat, ist er seit einigen Jahren glücklich mit Dakota Johnson (35), der Tochter von Melanie Griffith (67), liiert. Mit der Shades of Grey-Darstellerin machte der 47-Jährige zuletzt eine Reise nach Indien und besuchte unter anderem den Babulnath-Tempel in Mumbai.

Getty Images Chris Martin im September 2024

MEGA Daktota Johnson und Chris Martin im Mai 2022

