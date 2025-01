Sandy Meyer-Wölden spricht über Lawinenunfall ihres Vaters

Alessandra Meyer-Wölden (41) hat in ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Ex-Mann Oliver Pocher (46) seltene Einblicke in ihr Privatleben und die Beziehung zu ihrem verstorbenen Vater Axel Meyer-Wölden gegeben. Der einstige Rechtsanwalt und Sportmanager erlebte einen beinahe tödlichen Lawinenunfall beim Helikopter-Skifahren in der Schweiz, der ihn und die Familie nachhaltig geprägt hat. "Er ist unter eine Lawine gekommen und ist fast gestorben", berichtete sie und ergänzte, dass die Familie danach nie wieder in der Schweiz Ski gefahren sei. Axel Meyer-Wölden verstarb 1997 im Alter von nur 56 Jahren an Lungenkrebs. Für Alessandra war der frühe Verlust ihres Vaters sehr traumatisch, vor allem, da sie sich nicht von ihm verabschieden konnte.

In ihrer Podcast-Folge widmete sich Alessandra jedoch auch unterhaltsameren Themen. Mit ihrem Ex-Mann sprach sie über die Teilnahme von Lilly Becker (48) bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus". Die ehemalige Spielerfrau und enge Freundin von Alessandra habe "beste Chancen", die Show zu gewinnen, glaubt sie. Sie lobte Lilly als mutige Kämpferin: "Die wird da jede Prüfung mitmachen". Gleichzeitig spekulierte das Ex-Paar über Olivers mögliche Teilnahme an Reality-Formaten, ein Gedanke, den der Comedian humorvoll kommentierte: "Hingehen, jedem die Meinung sagen und dann wählt mich doch raus, scheißegal."

Abseits von Schlagzeilen um TV-Shows und Promis ist Alessandra vor allem als Model und Mutter von fünf Kindern bekannt. Ihre Familie hält die Unternehmerin bewusst aus dem Rampenlicht heraus, teilt aber hin und wieder Geschichten aus ihrem Leben. Über ihren verstorbenen Vater, der auch als leidenschaftlicher Skifahrer bekannt war, spricht sie nur selten. Diese Einblicke verdeutlichen, wie prägend der Verlust für sie war und welche Stärke sie im Umgang mit ihrer Vergangenheit zeigt.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker und Sandy Meyer-Wölden im Jahr 2023

