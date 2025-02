Nach Streit: Kanye West folgt Taylor Swift wieder im Netz

15 Jahre nach dem legendären Eklat bei den MTV Video Music Awards 2009 hat Kanye West (47), mittlerweile auch bekannt als Ye, einen überraschenden Schritt gemacht: Der Rapper folgt auf Instagram plötzlich nur noch zwei Personen – und eine davon ist Taylor Swift (35). Das Pikante daran? Zwischen den beiden Musikgrößen herrscht seit Jahren eine öffentlich ausgetragene Fehde, die ihren Ursprung in dem ikonischen Moment hat, als Kanye der damals 20-jährigen Taylor während ihrer Dankesrede das Mikrofon entriss. Für Fans der beiden dürfte diese Aktion umso verwirrender sein, da Kanye kürzlich in einem Song seines neuen Albums eine Zeile platzierte, die offensichtlich auf Taylor und deren derzeitigen Partner, den Footballspieler Travis Kelce (35), anspielt. Die Sängerin selbst hat auf diese Entwicklungen bislang nicht reagiert und folgt Kanye nicht zurück.

Bereits in den letzten Jahren war Kanye durch unberechenbares Verhalten in den sozialen Medien aufgefallen: Manchmal entfernt er alle Beiträge, manchmal fokussiert er sich ganz auf seine Ehefrau Bianca Censori (30), mit der er zurzeit Schlagzeilen macht. Die neue Entwicklung scheint jedoch einen weiteren unerwarteten Twist in Taylor und Kanyes chronischen Auseinandersetzung darzustellen, die erst 2016 durch Kanyes Song "Famous" und die darin enthaltene Beleidigungen gegen Taylor eskalierte. Damals hatten Kanye und seine damalige Ehefrau Kim Kardashian (44) behauptet, Taylor habe den Kraftausdrücken zugestimmt, was von der Sängerin jedoch vehement bestritten wurde. Es folgte eine massive öffentliche Schlammschlacht, in deren Verlauf Kim Taylor in einem Tweet als "Schlange" bezeichnete und die "Cancel Culture" gegen sie befeuerte.

Taylor selbst hat in den Jahren nach dem Skandal offen darüber gesprochen, wie sehr sie unter der Hetzkampagne litt. In einem Interview mit Vogue beschrieb die Sängerin die Zeit als "öffentliche Bloßstellung" und betonte, dass sie sich einzig durch ihre Musik habe retten können. Songs wie "This Is Why We Can't Have Nice Things" und "Look What You Made Me Do" gelten als direkte Aufarbeitung der Geschehnisse. Trotz allem hat Taylor in den letzten Jahren eine beispiellose Karriere hingelegt und gilt heute als eine der größten Künstlerinnen ihrer Generation. Bleibt abzuwarten, ob und wie sie auf Kanyes jüngsten Social-Media-Schachzug reagieren wird – die Chronik ihrer Beziehung hat schließlich schon so einige unerwartete Wendungen hervorgebracht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Taylor Swift, im September 2009

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kanye West und Taylor Swift, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige