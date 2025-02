Rausschmiss bei den Grammys? Kanye West nimmt nun Stellung

Bianca Censori (30), Ehefrau von Kanye West (47), sorgte kürzlich mit ihrem skandalösen Nacktauftritt auf dem roten Teppich bei den Grammys für einen medialen Aufschrei. Verschiedenen Berichten zufolge wurde das Paar nach dem aufsehenerregenden Auftritt sogar direkt des Platzes verwiesen. Kanye bricht jetzt sein Schweigen und behauptet, dass an den Behauptungen nichts dran sei. Der Rapper postet ein Foto des Journalisten Don Lemon auf Instagram und schreibt dazu: "Das ist der Trottel, der das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass ich und meine Frau bei den Grammys herausgeschmissen wurden – drei Jahrzehnte innovativer Musik und immer solche Ä*sche da draußen." Mittlerweile ist der Post jedoch wieder gelöscht.

Die knallharten Vorwürfe des Musikers stützen sich jedoch nicht auf belegbare Fakten. Es gibt keine Beweise dafür, dass Don tatsächlich hinter dem kursierenden Gerücht steckt. Es verwundert ohnehin, dass der Ex-Partner von Kim Kardashian (44) sich merklich aggressiv zu dem angeblichen Rausschmiss in den sozialen Medien äußert. Schließlich meinte erst vor Kurzem eine Quelle gegenüber The U.S. Sun: "Es [sein Platzverweis] kümmert ihn nicht. Er ist dorthin gegangen, um sich auf dem Teppich fotografieren zu lassen und feiert jetzt eine 'Watch Party'."

Der Skandalauftritt des Künstlers und seiner Partnerin könnte einige verheerende Folgen für ihn haben. Wie die Daily Mail diesbezüglich berichtete, hatte Kanye sich vor einiger Zeit verpflichtet, zwei Konzerte im Tokyo Dome im Mai zu spielen. Sein Red-Carpet-Schock sorgt nun wohl bei den Investoren für Zweifel. Angeblich haben sie sogar den üppigen 20-Millionen-Dollar-Deal gecancelt. Ein Insider verriet laut dem Portal: "Kanye versaut sich einfach jede Gelegenheit, die sich ihm bietet. Der Auftritt war unheimlich, jenseits der Vorstellungskraft und wurde in Japan mit Entsetzen aufgenommen."

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Collage: Kanye West und Bianca Censori

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

