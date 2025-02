Fans mutmaßen über Versöhnung von Tommy Fury und Molly-Mae

Tommy Fury (25) und Molly-Mae Hague (25), bekannt aus der Reality-Show Love Island, haben mit neuen Hinweisen für Spekulationen gesorgt: Haben sie ihre Beziehung etwa wiederbelebt? Das Paar hatte sich Anfang August überraschend getrennt, doch neue Details scheinen auf eine Versöhnung hinzudeuten. Fans waren hellhörig geworden, als Tommy ein Foto seines Frühstücks auf Instagram postete – auf demselben markanten braunen Esstisch, der kürzlich in einem Video auf Mollys Account zu sehen war, das einen festlich gedeckten Tisch zeigte. Diese Gemeinsamkeit ließ Fans vermuten, dass Tommy wieder Zeit in Mollys Wohnung verbringt. Schließlich hat er selbst laut seinen Social-Media-Posts einen weißen Tisch aus Marmor.

Die Gerüchteküche brodelt vor allem seit Molly in vielen Szenen ihrer Amazon-Dokumentation "Molly Mae: Behind It All" darüber gesprochen hatte, wie sehr ihr die Trennung zugesetzt habe. So habe sie versucht, ihren Partner zu überzeugen, den Alkohol aufzugeben, um ihre Beziehung zu retten. Die Chance, ihre Romanze wieder aufzunehmen, sei für sie eine Motivation gewesen, weiterzumachen. Bereits zu Neujahr waren die beiden bei einem Kuss beobachtet worden, hätten aber laut The Sun versucht, ihr Treffen geheimzuhalten.

Der Profiboxer und Molly waren eines der beliebtesten "Love Island"-Paare. Nach dem Ende der Reality-Show führten sie eine Beziehung, die nicht nur von einem glamourösen Lebensstil geprägt war, sondern 2023 mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Bambi (2) gekrönt wurde. Trotz der jüngsten Beziehungsturbulenzen betonen beide immer wieder öffentlich, wie wichtig sie einander seien. Ob die Fans mit ihren Spekulationen recht behalten, bleibt abzuwarten. Ein romantisches Happy End scheint jedenfalls nicht mehr ganz so unwahrscheinlich wie noch kurz nach dem vermeintlichen Liebes-Aus.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

Getty Images Tommy Fury, Boxprofi

