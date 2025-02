Nach Trennungsgerüchten: Chris Broy gibt Beziehungsupdate

In den vergangenen Tagen gab es viel Gemunkel um Chris Broy (35) und seine Freundin Bella. Das Paar entfolgte sich sogar kurzzeitig. Nun meldet sich der Reality-TV-Star und gibt seinen Followern ein Beziehungsupdate. "Welche Entscheidungen wir getroffen haben oder in welcher Richtung es weitergeht, das ist unser privates Ding", erklärt er in einer Instagram-Story und gibt dann aber Entwarnung: "Wir sind auf jeden Fall zusammen und wir lieben uns und das ist das Wichtigste".

Im vergangenen Oktober machte Chris die Beziehung zu der Blondine publik. Seither geht alles ganz schnell bei dem ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten und der Duisburgerin. "Natürlich reden wir auch schon über Verlobung, Hochzeit, et cetera. Über Kinder haben wir auch schon gequatscht", verriet Chris im Dezember im Promiflash-Interview.

Dass es den beiden ernst miteinander ist, machten sie bei den Reality Awards klar. "Ich schätze einfach, dass sie sehr loyal ist. Sie ist sehr, sehr loyal und ehrlich. Sie steht mir bei und hilft mir bei allem. Sie ist sehr lustig. Sie sieht einfach wunderschön aus", schwärmte Chris im Gespräch mit Promiflash. Und auch Bella sprach nur in den höchsten Tönen von ihrem Partner: "Ich liebe das Gleiche an Chris. Er ist lustig. Er ist immer für mich da, was mir auch sehr wichtig ist. Ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen. Die Zeit ist einfach superschön zusammen."

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seiner Freundin Bella

Instagram / chris_broy Chris Broy und seine Freundin Bella, Oktober 2024

