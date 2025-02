Brentwood ade: Ben Affleck hat sich eine neue Villa gekauft

Hollywoodstar Ben Affleck (52) plant offenbar eine große Veränderung in seinem Privatleben: Wie TMZ von Insidern erfahren haben will, hat sich der Schauspieler ein neues Anwesen in Los Angeles gegönnt, das ihm deutlich mehr Privatsphäre bieten soll. Sein derzeitiges Haus im Stadtteil Brentwood, das immer wieder im Fokus der Paparazzi steht, möchte Ben gegen ein "superexklusives" und "massiv geschütztes" neues Zuhause eintauschen. Das Anwesen liegt angeblich so versteckt, dass es komplett vor neugierigen Blicken geschützt ist. Aktuell befindet sich das neue Gebäude noch im Umbau, aber der 52-Jährige soll fest entschlossen sein, umzuziehen, sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind.

Offenbar hat der "Gone Girl"-Star das neue Haus schon seit einiger Zeit im Auge und die Entscheidung zum Kauf bereits im vergangenen Jahr gefällt. Seine aktuelle Luxusvilla in Brentwood vereint eigentlich alles, was das Herz begehrt – der Wechsel soll aber mit seiner Suche nach mehr Ruhe zu tun haben. Unbemerkt durch die Straßen fahren oder ungestört Zeit verbringen zu können – das alles gestaltet sich in seinem aktuellen Zuhause schwierig. Medienberichten zufolge steht Bens Entscheidung jedoch in keinerlei Verbindung zu der Wohnungssuche seiner Ex-Partnerin Jennifer Lopez (55), die sich ebenfalls kürzlich ein Haus in Brentwood ansah. Während Gerüchte um mögliche Pläne eines gemeinsamen Umzugs der beiden aufkamen, betonen die Insider, dass es sich hierbei um separate Entscheidungen handele.

Ben, der als einer der begehrtesten Schauspieler Hollywoods gilt und durch Filme wie "Good Will Hunting" und "Argo" Weltruhm erlangte, ist bekannt dafür, ein zurückgezogenes Privatleben zu schätzen. Vor allem durch seine drei Kinder aus der Ehe mit Schauspielkollegin Jennifer Garner (52) steht für ihn die Familie im Mittelpunkt, wobei die ständige Medienpräsenz eine große Herausforderung zu sein scheint. Vor allem nach den vergangenen Monaten hat er wohl die Nase voll von Paparazzi. 2021 heiratete Ben seine Jugendliebe Jennifer Lopez. Vergangenen Sommer häuften sich die Gerüchte, dass Bennifer in einer großen Krise stecken soll – wochenlang stand das Paar unter ständiger Beobachtung. Im August machten J.Lo und Ben schließlich ihre Trennung und anstehende Scheidung öffentlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Filmstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige Anzeige