Jay-Z ist wütend über Bianca Censoris Auftritt im Nacktkleid

Beyoncé (43) und Jay-Z (55) sollen Berichten zufolge alles andere als begeistert von Kanye Wests (47) und Bianca Censoris (30) kontroversem Auftritt bei den Grammy Awards 2025 gewesen sein. Während Beyoncé bei der Preisverleihung gleich mehrere prestigeträchtige Auszeichnungen abräumte, darunter "Bestes Country-Album" und "Album des Jahres", sorgte Biancas Nacktkleid auf dem roten Teppich für die größten Schlagzeilen. Laut eines Insiders, der mit RadarOnline sprach, sei Jay-Z überzeugt, dass Kanye das Ganze absichtlich inszeniert habe, um Beyoncé die Show zu stehlen: "Er wusste, dass sie an diesem Abend die Preise holen würde, und hat alles getan, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen."

Die Beziehung zwischen den beiden einstigen Freunden war schon zuvor angespannt, wobei ihre Fehde angeblich ihren Ursprung in Jay-Zs Abwesenheit bei Kanyes Hochzeit mit Kim Kardashian (44) hatte. Der Grammy-Auftritt der beiden soll das Fass jedoch endgültig zum Überlaufen gebracht haben. "Ihre Freundschaft kann niemals wiederhergestellt werden. Sie ist tot", erklärte die Quelle. Auch abseits dieses Konflikts haben Jay-Z und seine Frau Beyoncé derzeit mit Spannungen zu kämpfen: Im Dezember 2024 wurde Jay-Z vorgeworfen, gemeinsam mit dem aktuell in New York inhaftierten Rapper P. Diddy (55) im Jahr 2000 ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben.

Beyoncé, die ihre Welttournee 2025 trotz der Schlagzeilen unbeirrt angehen möchte, gibt sich weiterhin stark und steht auch öffentlich an der Seite ihres Mannes. Nur einen Tag nach Bekanntwerden der Vorwürfe besuchte das Paar mit Tochter Blue Ivy (13) die Premiere des Films "Mufasa", bei dem sowohl Beyoncé als auch Blue Ivy eine tragende Rolle spielen. Auch bei den Grammy Awards zeigte sie sich stolz mit ihrer Familie und schien sich von der vermeintlich gezielten Provokation durch Bianca und Kanye nichts anmerken zu lassen.

Anzeige Anzeige

Michael Buckner / Getty Images Kanye West und Jay-Z bei den BET Awards 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Knowles, Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter im Dezember 2024

Anzeige Anzeige