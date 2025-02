Katie Price plant neue OP-Welle für Puppen-Aussehen

Katie Price (46) sorgt wieder für Schlagzeilen: Die fünffache Mutter und frühere Glamour-Ikone, die bereits 17 Brustvergrößerungen sowie sechs Gesichtsstraffungen hinter sich haben soll, will sich nach ihrer Rückkehr aus der Türkei erneut unters Messer legen. Dort ließ sie sich für eine "Fuchsaugen"-Optik operieren und ihre Ohren anlegen, nachdem sie mit den Ergebnissen ihres Facelifts im letzten Jahr unzufrieden war. Mit schmerzhaften Prellungen und Verbänden im Gesicht wurde die 46-Jährige nach der OP gesichtet. Doch damit nicht genug – Katie plant weitere Eingriffe wie eine Brustverkleinerung, eine Rippenentfernung und einen Brazilian Butt Lift (BBL), um sich optisch komplett neu zu erfinden. Dafür habe sie sogar eine Art "Einkaufsliste", wie eine Quelle laut OK! berichtet.

Die ehemalige "I'm A Celebrity"-Teilnehmerin ist bekannt dafür, regelmäßig Schönheitsoperationen durchführen zu lassen. Ein Nahestehender erklärte gegenüber dem Magazin, dass Katie nicht mehr nur auf Erhalt ihrer bisherigen Erscheinung abzielt, sondern sich quasi "neu designen" möchte. Sie hat ehrgeizige Ziele, von beruflichen Vorhaben wie einem Lebenstraum als Sanitäterin bis hin zu weiteren kosmetischen Eingriffen. Erst kürzlich verriet sie, dass sie durch Gewichtsverlust mit "schlaffer Haut" an Nacken und Gesäß unzufrieden sei und diese Bereiche optimieren lassen wolle. In ihrem Podcast The Katie Price Show sprach sie offen über ihren Wunsch, perfekt wie eine Puppe zu wirken. Laut Insider schwebe ihr stets die Optik der berühmten Bratz-Puppen vor Augen.

Katies Streben nach Perfektion ist keinesfalls neu. Bereits in den frühen Jahren ihrer Karriere trat sie unter dem Künstlernamen "Jordan" auf und wurde zu einem der bekanntesten Gesichter Großbritanniens. Auch privat ist ihr Leben voller Veränderungen. Mit fünf Kindern, darunter dem an Behinderungen leidenden Harvey, jongliert sie Karriere und Familie. Einst gestand sie, manchmal ihr verändertes Aussehen zu hinterfragen. Auf die Warnungen ihrer Freunde, Familie und Ex-Co-Stars scheint sie dann aber wohl doch eher wenig Wert zu legen. In Interviews zieht sie oft Vergleiche zu früheren Jahren, in denen sie auf jedem roten Teppich ein Hingucker war. Ihr Ziel, diesen Ruhm zurückzugewinnen, scheint sie nach wie vor anzutreiben.

Anzeige Anzeige

Snapchat / katie-pricey Katie Price nach einer Operation

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige