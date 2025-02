Kristin Davis litt unter Körperdruck bei "Sex and the City"

Kristin Davis (59) hat offen über die Herausforderungen gesprochen, mit denen sie bei den Dreharbeiten zu den frühen Staffeln von Sex And The City konfrontiert war. Die Schauspielerin, die in der Kultserie die Rolle der Charlotte York spielte, gab in einem Interview mit dem Magazin People Einblicke in ihre Unsicherheiten hinsichtlich der zahlreichen intimen Szenen. Zu Beginn der Serie im Jahr 1998 fühlte sie sich während des Drehs solcher Szenen nicht ausreichend geschützt. "Ich musste mich am Ende oft in meiner Garderobe verstecken und meinen Manager mitten in der Nacht anrufen", erinnerte sich Kristin. Diese offenen Worte zeigen, dass die Arbeit an der Erfolgsserie für sie von Unsicherheiten und Ängsten begleitet war.

Zusätzlich sorgte der Druck, den Erwartungen am Set zu entsprechen, für eine weitere Belastung. Kristin sprach davon, dass sie damals den Eindruck hatte, sich optisch anpassen zu müssen, um ins Bild der Serie zu passen. "Jede einzelne Person war wunderschön und superdünn", erklärte sie in dem Interview und fügte hinzu, dass sie dadurch in eine Spirale aus übermäßigem Sport und wenig Essen geriet. Einmal sei sie sogar auf einem Parkplatz zusammengebrochen. Von Kollegen erfuhr sie, dass die Produzenten der Serie sie aufforderten, ihr Gewicht zu halten, was sie tief verunsicherte. Diese Erfahrungen seien damals jedoch "normal" gewesen, wie sie hinzufügte: "Wenn man Hüften hatte, war das ein Thema."

Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es Kristin, die Rolle der Charlotte über sechs Staffeln mit Tiefe und Emotionen aufzuladen – etwas, das ihr auch von Co-Star Cynthia Nixon (58) bescheinigt wurde. Heutzutage hält sich die Schauspielerin mit einem neuen Projekt im Gespräch: In ihrem Podcast "Are You a Charlotte?" reflektiert sie die Serie und ihre kulturelle Bedeutung aus heutiger Perspektive. Dabei will sie nicht nur hinter die Kulissen blicken, sondern auch die Relevanz der Themen von "Sex And The City" im Licht der aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen beleuchten. Diese Reflexion zeigt, wie sehr Kristin sich nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Frau und Mensch weiterentwickelt hat.

United Archives GmbH Kristin Davis als Charlotte in "Sex and the City"

Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall