Nach Geburt: Prinzessin Sofia darf mit Baby nach Hause

Prinz Carl Philip von Schweden (45) und seine Frau Prinzessin Sofia (40) sind am 7. Februar zum vierten Mal Eltern geworden. Einen Tag darauf darf Sofia die Klinik bereits mit ihrer kleinen Tochter, deren Name noch nicht preisgegeben wurde, verlassen. Auf den Fotos, die Gala vorliegen, erkennt man deutlich, wie glücklich die frischgebackenen Eltern sind, denn beide strahlen bis über beide Ohren. Bereits jetzt haben alle vier Kinder eine Gemeinsamkeit: Sie waren alle 49 cm groß, als sie auf die Welt gekommen sind. Na, wenn das mal kein gutes Omen für eine innige Geschwisterliebe ist.

In einem recht lässigen, aber dennoch eleganten Outfit verlässt Sofia am Samstagmorgen das Danderyds-Krankenhaus als vierfache Mutter. Zu ihrem weißen Wollmantel kombiniert sie eine schwarze Schlaghose und schwarze Plateau-Turnschuhe. Die schwarze Schirmmütze sitzt locker auf ihren offen gestylten Haaren. In ihrer Hand hält die Prinzessin ein niedliches Affenkuscheltier. Prinz Carl Philip trägt stolz die Babytrage und geht dicht hinter seiner Frau. Die Geburt der kleinen Tochter wird am 10. Februar mit einem Konselj und einer kirchlichen Zeremonie gefeiert.

Privat scheinen Carl Philip und Sofia ihr Glück gefunden zu haben. Carl Philip sprach in der Vergangenheit offen über seine Liebe zu seiner Frau und gestand: "Ich glaube, ich habe den Zauber der Liebe nicht gekannt, bevor ich Sofia getroffen habe." Ihre gemeinsamen Kinder füllen das Leben des Paares mit Freude. Der älteste Sohn Alexander (8) wurde 2016 geboren, während Gabriel (7) ein Jahr später folgte und noch mal vier Jahre später Sohnemann Julian (3).

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia, schwedisches Königshaus

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip, schwedische Royals

