Nicola Peltz schneidet Ehemann Brooklyn aus ihrem Film

Brooklyn Peltz-Beckham (25) wollte unbedingt Teil des Films "Lola" sein, dem Regiedebüt seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30). Und tatsächlich: Der Sohn von Ex-Fußballer David Beckham (49) bekam eine kleine Rolle – wenn auch nur im Hintergrund. Am Ende fiel seine Szene jedoch dem Schnitt zum Opfer. "Er saß neben mir und fragte: 'Hast du mich gerade rausgeschnitten, während ich hier sitze?'", berichtete Nicola gegenüber Hollywood Reporter. "Ja, ich liebe dich, aber ja", habe sie ihrem Mann lachend geantwortet.

Der Film "Lola", der Anfang Februar 2024 seine Premiere feierte, erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich in einem dysfunktionalen Umfeld durchkämpft. Neben ihrer Rolle als Hauptdarstellerin übernahm Nicola auch die Regie und das Drehbuch, das sie bereits im Alter von 23 Jahren schrieb. Kritikern gefiel der Film wenig – einige bemängelten "klischeehafte Darstellungen" und kritisierten ihn als "poverty porn". Trotz allem markiert "Lola" einen großen Schritt in Nicolas Karriere als Regisseurin. Brooklyn, der bislang vor allem als Hobbykoch und Social-Media-Star bekannt ist, soll laut Daily Mail jedoch gehofft haben, dass ihm seine Beteiligung im Film als Sprungbrett für zukünftige Projekte dienen könnte.

Nicola und Brooklyn scheinen stets verliebt und unzertrennlich. Seit ihrer Hochzeit, die Berichten zufolge rund 3,6 Millionen Euro gekostet haben soll, teilen sie regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben auf Social Media. Nicola begann ihre Schauspielkarriere im Alter von 12 Jahren und nahm später Unterricht bei der renommierten Nancy Banks. Größere Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rolle der Katara in "Die Legende von Aang". 2013 verkörperte sie Bradley Martin in der Dramaserie "Bates Motel".

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2024

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

