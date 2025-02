Pete Davidson verhält sich in Beziehungen "sehr feminin"

Pete Davidson (31) hat nun über sein Selbstbild in Beziehungen gesprochen und dabei eine überraschende Seite von sich offenbart. Der Schauspieler und Comedian erklärte in der Drew Barrymore Show, dass er oft die "weibliche Rolle" in Partnerschaften einnehmen würde. "Ich glaube, ich bin die Frau in Beziehungen", gestand der ehemalige Saturday Night Live-Star. Gegenüber Drew Barrymore (49) verriet Pete, dass er es schätzt, wenn Frauen den ersten Schritt machen. "Ich bin in einem Haus voller Frauen aufgewachsen und verhalte mich deshalb oft sehr feminin."

Der Comedian, der durch seine Beziehungen mit Stars wie Ariana Grande (31) und Kim Kardashian (44) immer wieder in den Schlagzeilen stand, scheint es inzwischen leid zu sein, dass sein Privatleben so viel Aufmerksamkeit erhält. Im Podcast "Real Ones" wies er darauf hin, dass er innerhalb von zwölf Jahren gerade einmal zehn Partnerinnen hatte, was er nicht ungewöhnlich findet. Trotzdem werde seine Dating-Historie oft mehr diskutiert als seine beruflichen Leistungen.

Aktuell widmet sich Pete derzeit auch seiner persönlichen Weiterentwicklung: Er hat sich entschieden, all seine Tattoos entfernen zu lassen, ein Prozess, der ihn bereits rund 200.000 US-Dollar gekostet hat. Dies sei "Teil eines Neuanfangs", erklärte er in einem Interview mit People. Die Entscheidung, seine Tattoos zu entfernen, traf Pete, nachdem er im letzten Jahr nüchtern wurde, an Gewicht zulegte und sich mehr mit seiner mentalen Gesundheit beschäftigte. Mit seiner Offenheit und seinem Humor spricht Pete immer wieder auch über persönliche Erfahrungen, wie etwa die Schmerzen während der Tattoo-Entfernung, vor der er öffentlich warnte: "Es ist wirklich schlimm", witzelte er in einem Interview. Ohne Tattoos hoffe er, sich künftig leichter für Filmrollen bewerben zu können. Unterstützt wird Petes Neustart durch positive Kritiken für seinen neuen Film "Dog Man".

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im Mai 2022

Getty Images Pete Davidson, Comedian

