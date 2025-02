Bushido und seine Anna-Maria ignorieren Sex-Verbot vom Arzt

Anna-Maria Ferchichi (43) und ihr Ehemann Bushido (46) haben in ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" pikante Details über ihr Liebesleben offenbart. Nach einer kürzlichen Bauchstraffung in Dubai wurde der achtfachen Mutter von ihrem Arzt ein absolutes Sex-Verbot auferlegt, das sie und ihr Mann jedoch ignorierten. "Ich konnte einfach nur daliegen wie eine Puppe", berichtete Anna-Maria über die Einschränkungen nach der Operation. Der Beauty Eingriff habe sie jedoch nicht daran gehindert, wieder intim zu werden.

Für den operativen Eingriff hatte sich Anna-Maria nach insgesamt acht Schwangerschaften, darunter mehrfache Mehrlingsgeburten, entschieden. Bei der OP wurden ihr ganze zehn Zentimeter überschüssige Haut entfernt. Der Eingriff verlief zwar erfolgreich, jedoch musste Anna-Maria danach einen stabilisierenden Gürtel tragen und sich streng schonen. Doch die körperliche Anziehung zwischen ihr und Bushido ließ sie das temporäre Verbot schnell vergessen. "Der Sex war trotzdem super", erzählt das Paar ohne Hemmungen. "Jetzt hast du halt mal den Seestern gemacht!", witzelte Bushido in der aktuellen Podcastfolge.

Anna-Maria und Bushido sind seit 2011 ein Paar, heirateten bereits ein Jahr später. Sie lassen ihre Fans regelmäßig an ihrem bewegten Alltag teilhaben – sei es über Social-Media-Kanäle oder ihren Podcast. Immer wieder schwärmt das Ehepaar auch über die gemeinsame Beziehung – erst vor wenigen Tagen feierten die beiden ihren 14. Jahrestag. "Wir haben uns damals auf einer Veranstaltung kennengelernt, die Nacht zusammen verbracht und sind von da an zusammen gewesen. Wenn ich sehe, was wir uns alles gemeinsam aufgebaut haben, werde ich unendlich glücklich und dankbar", schwelgte die 43-Jährige auf Instagram in Erinnerungen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im November 2024

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024

