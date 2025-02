Dschungelcamp-Wiedersehen: Fans finden Yeliz Koc "hochnäsig"

Das Wiedersehen des Dschungelcamps ist aktuell im vollen Gange. Als das Moderatoren-Duo Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) Realitystar Yeliz Koc (31) nach vorne bitten, kommt es für kurze Zeit zu einem unangenehmen Moment. Sonja deutet an, die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (33) habe sich im Vergleich zu ihren Mitcampern eher weniger ins Dschungel-Leben eingebracht und stattdessen häufig herumgesessen – offenbar ein sensibles Thema! Yeliz fängt prompt an, sich zu rechtfertigen, erntet damit aber Kritik auf X. "Yeliz ist so hochnäsig. Ich verstehe nicht, wo sie herhat, dass sie etwas Besseres ist. Unerträglicher schnöder Charakter", ärgert sich ein Social-Media-Nutzer.

Viele Zuschauer scheinen einen richtigen Groll gegen Yeliz zu hegen. Auf Social Media überschlagen sich die negativen Kommentare über die Mutter einer Tochter. "Yeliz verdreht mal wieder alles. Sie hätte sich beweisen können und hat in der Prüfung total versagt! Frechheit ihr Geschwätz", "Yeliz redet so viel Müll, bin froh, dass sie sofort rausgeflogen ist" und "Meine Güte, krieg dich mal ein, Mädchen, du bist langweilig und keiner wollte dich sehen. Willkommen im Leben", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Yeliz belegte den vorletzten Platz der 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und war über diese Leistung sichtlich enttäuscht. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, betonte sie: "Ich bin immer noch schockiert, dass ich raus bin. Ich bin auch echt verwundert, dass viele andere Kandidaten anscheinend mehr Anrufe hatten als ich, weil viele sich auch viele Aktionen geleistet haben, die ich jetzt nicht so toll fand. Aber ich habe jetzt teilweise schon gehört, wie ich gezeigt wurde."

RTL Yeliz Koc im Dschungelcamp 2025

RTL Yeliz Koc, Dschungelcamp 2025

