Mit ihm war Bianca Censori vor Kanye West sechs Jahre liiert

Wie die DailyMail berichtet, hatte Bianca Censori (30), Ehefrau von Kanye West (47), vor ihrer Beziehung mit dem Rapper eine langjährige Liebe: den australischen Geschäftsmann Nick Forgaine. Die beiden lernten sich 2007 in Ivanhoe kennen, als sie 14 Jahre alt waren, doch ihre romantische Partnerschaft begann erst 2014. Sechs Jahre lang waren sie ein Paar, bevor sie sich im März 2020 trennten. Trotz der Trennung sind Bianca und Nick bis heute in Kontakt, wie er in Interviews verriet.

Nick beschrieb Bianca gegenüber Nova FM als jemanden, der "schon immer größer als Melbourne" war und große Träume hatte. Er erinnerte sich, dass sie während eines gemeinsamen Amerika-Trips davon sprach, eines Tages dort leben zu wollen. Die Trennung sei jedoch nicht aufgrund ihres Umzugs in die USA erfolgt. Stattdessen habe Bianca sich entschieden, ihre Karriere als Architektin und Designerin voranzutreiben. Nick betonte, wie talentiert sie sei und dass sie ihren Traum verwirklicht habe. "Ich wünsche ihr das Beste und hoffe, dass es eine moderne Liebesgeschichte ist", sagte er über Biancas Ehe mit Kanye.

Bianca, die einst als "It-Girl" in Melbourne galt, besuchte renommierte Schulen wie die Carey Baptist Grammar School. Neben ihrer akademischen Brillanz – sie schloss sowohl ihren Bachelor als auch ihren Master in Architektur ab – war sie auch für ihren Stil und ihre Präsenz bekannt. Bereits vor ihrer prominenten Beziehung experimentierte sie mit gewagter Mode und leitete sogar eine eigene Schmucklinie. Freunde und ehemalige Kollegen beschreiben sie als sozial und ehrgeizig, eine Frau, die sich nie davor scheute, Grenzen zu überschreiten, sowohl in der Mode als auch in ihrer Karriere.

Frazer Harrison/Getty Images Collage: Kanye West und Bianca Censori

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

