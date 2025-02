Während Super Bowl: Kanye West schießt gegen Taylor Swift

Kanye West (47) kann es einfach nicht lassen: Nachdem er bereits vor wenigen Tagen im Netz mit heftigen Entgleisungen polarisiert hatte, nahm er auch während der Halbzeitshow des Super Bowls von Rapper Kendrick Lamar (37) kein Blatt vor den Mund und attackierte unter anderem Sängerin Taylor Swift (35). "Warum zeigen wir Taylor Swift im Fernsehen, wie sie einen Song über das Zerstören eines schwarzen Mannes singt?" schrieb er in einem mittlerweile gelöschten X-Post, der für hitzige Debatten sorgte. Seine Tiraden gingen noch weiter: Der Skandal-Rapper behauptete, dass Kendrick genau wie er selbst von "weißen Menschen und Juden" ausgenutzt werde. Diese Aussagen sind nur ein Teil einer Reihe verstörender Tweets, die Kanye in den letzten Tagen veröffentlicht hat und die zu einer Deaktivierung seines Accounts führten.

Auch Bianca Censori (30), Kanyes Ehefrau, soll sich zu seinen Ausbrüchen gemeldet haben: Angeblich betete die Australierin auf X für ihren Partner. "Herr, ich erhebe meinen Mann mit Liebe und Sorge zu Dir. Erweiche sein Herz, lenke seine Worte und erfülle ihn mit Weisheit und Freundlichkeit", war unter anderem zu lesen. Laut den neuesten Berichten von The Hollywood Reporter meldete sich aber inzwischen ein Vertreter von Bianca zu Wort und erklärte, dass es sich bei dem Profil um eine Fälschung handle. "Wir haben uns mit X in Verbindung gesetzt, um den Account nicht zu verifizieren und/oder zu sperren", so der Sprecher.

Am Freitag rastete der vierfache Vater auf X komplett aus. Innerhalb von fünf Stunden veröffentlichte er rund fünfzig Posts, in denen er unter anderem meinte: "Ich liebe Hitler. Was jetzt, ihr Schl*mpen. [...] Ich bin ein Nazi. [...] Ich sage, was auch immer ich will." Seinen mentalen Zustand verteidigte er hierbei: "Ich bin nicht überdreht. Ich bin kalt wie Eis. So fühle ich mich wirklich."

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

ActionPress Kanye West, Rapper

