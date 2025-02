So aufregend war Ausstrahlung für die "Love Is Blind"-Girls

Love Is Blind Germany hat das Leben der Kandidatinnen Shella, Sally und Shila ganz schön auf den Kopf gestellt. Am Rande des "Mates Date"-Events in Berlin erzählen die drei im Promiflash-Interview, wie sie die Ausstrahlung vor einem Millionenpublikum auf Netflix erlebt haben. Für Shella war das Feedback auf die Show überwältigend. "Das kannte ich so vorher nicht", schildert sie. Ihr Co-Star Shila erklärt: "Wir sind ja Normalos und dann von heute auf morgen... Ich glaube, ich hab es nicht so ganz bedacht, dass die ganze Welt das sehen wird, wie ich date. Es ist auf jeden Fall verrückt."

Auch im Alltag der drei Influencerinnen ist die Veränderung zu spüren. "Wir waren gestern unterwegs und wurden so oft angesprochen und haben Fotos gemacht", erzählt Shila im Gespräch mit Promiflash und betont: "Aber es sind wirklich ausschließlich positive Rückmeldungen und wunderschöne Menschen, die uns ansprechen." Da können Shella und Sally nur zustimmen. Letztere beteuert: "Ich finde es auch total schön. Ich glaube, die ersten ein, zwei Wochen war es ein bisschen überwältigend und ungewohnt, aber jetzt inzwischen gewöhnt man sich dran."

Für keine der drei Ladys war bei "Love Is Blind Germany" die große Liebe dabei. Kein Problem für Shella, Shila und Sally – dank der Ausstrahlung können sie sich nun vor Nachrichten von interessierten Junggesellen kaum noch retten. Shella lacht: "Ich sag' mal so, meine [Nachrichten auf Instagram] sind voll. Da müsste ich erst mal die Zeit zu finden, die alle durchzugehen."

Netflix Shila, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin 2025

Instagram / shila.hematii "Love Is Blind Germany"-Kandidatinnen Shella und Shila

