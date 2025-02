Kanye Wests Sprecher weist Vorwürfe als "absurd" zurück

Die Spekulationen um Bianca Censori (30), die Ehefrau von Kanye West (47), reißen nicht ab. Nach ihrem umstrittenen Auftritt bei den diesjährigen Grammy Awards, bei dem die Designerin ein nahezu durchsichtiges Kleid trug, wurde öffentlich diskutiert, inwiefern Kanye sie zu dieser Freizügigkeit gedrängt habe. Angesichts der zunehmenden Kritik sah sich nun sogar der Sprecher des Paares, Milo Yiannopoulos, bemüßigt, eine Klarstellung zu veröffentlichen. So erklärte er gegenüber The Hollywood Reporter: "Bianca entscheidet selbst, was sie trägt. Sie ist der kreative Geist hinter ihren Looks."

Nochmals lauter wurden besorgte Stimmen, nachdem sich Kanye auf der Social-Media-Plattform X zum umstrittenen Outfit seiner Partnerin geäußert hatte: "Ich habe Macht über meine Frau. [...] Sie ist mit einem Milliardär zusammen. Warum sollte sie auf dumme, arme Leute wie euch hören?" Auch diese Äußerung versuchte Milo zu relativieren, indem er betonte, Kanye habe zwar einen Einfluss auf ihre Kleiderwahl, doch allein Bianca sei letztendlich für ihr Erscheinungsbild verantwortlich. Die Berichterstattung über die 30-Jährige, die von ihrem Mann unterdrückt werde, bezeichnete er als "hysterisch und absurd".

Kanye und Bianca stehen seit ihrer überraschenden Eheschließung im Januar 2023 immer wieder im Fokus öffentlicher Diskussionen. Während der vierfache Vater mit umstrittenen Meinungen oft polarisiert und inzwischen auch auf der Plattform X gesperrt wurde, zeigt sich Bianca bisher zurückhaltend. Wie sich ihre Rolle an der Seite des ehemaligen Musikmoguls entwickeln wird und wie sie ihre gemeinsame Zukunft in der Öffentlichkeit gestalten werden, bleibt weiterhin spannend.

Frazer Harrison/Getty Images Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys 2025

Getty Images Kanye West, Rapper

